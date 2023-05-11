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Жильё в New Aquitaine, Франция

Байонна
15
Rochechouart
9
Бордо
6
Аркашон
4
72 объекта найдено
Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Комнаты 54
Площадь 1 300 м²
€ 1,600,000
Замок 10 спален в Жиронда, Франция
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
€ 3,400,000
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 2,267,200
Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
€ 11,550,000
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
€ 14,000,000
Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
€ 2,310,000
Вилла 3 спальни в Noth, Франция
Вилла 3 спальни
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
€ 1,094,000
Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
€ 934,500
Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
€ 882,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 345,700
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 350,200
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 360,200
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 310,500
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
€ 325,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 385,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 298,000
Замок 7 спален в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Комнаты 14
Площадь 540 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€ 292,500
Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€ 310,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 350,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 372,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 380,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€ 395,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€ 399,000
Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 142 м²
€ 600,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 284,500

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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