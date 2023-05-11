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Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Жильё в New Aquitaine, Франция
Байонна
15
Rochechouart
9
Бордо
6
Аркашон
4
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72 объекта найдено
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Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54
1 300 м²
€ 1,600,000
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18
1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
€ 1,500,000
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
4
210 м²
€ 2,267,200
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
5
550 м²
€ 11,550,000
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
6
700 м²
€ 14,000,000
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
6
210 м²
€ 2,310,000
Вилла 3 спальни
Noth, Франция
3
160 м²
€ 1,094,000
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
3
151 м²
€ 934,500
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
3
280 м²
€ 882,000
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
€ 345,700
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
€ 350,200
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
€ 360,200
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
64 м²
€ 310,500
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
79 м²
€ 325,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
€ 385,000
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
62 м²
€ 298,000
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
14
540 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
68 м²
€ 292,500
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
2
58 м²
€ 310,000
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
75 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
€ 350,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
€ 372,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
€ 380,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
90 м²
€ 395,000
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
90 м²
€ 399,000
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
5
142 м²
€ 600,000
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
62 м²
€ 284,500
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Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция
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