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Жильё в По, Франция

1 объект найдено
Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Monsegur, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя большое …
€2,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в По, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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