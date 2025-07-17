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Жильё в Talence, Франция

квартиры
6
6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$100,489
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$102,915
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$105,109
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$100,489
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$95,638
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$105,109
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