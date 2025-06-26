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Жильё в Блае, Франция

квартиры
14
14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$254,111
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Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$248,335
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Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$183,653
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Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$188,273
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$182,498
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$248,335
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$184,808
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$259,886
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$242,560
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$248,335
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$172,102
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$188,273
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$194,048
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Andre de Cubzac, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Andre de Cubzac, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь очарованием реки Дордонь и виноградниками Антре-де-Мерс, чтобы купить семейну…
$187,118
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Параметры недвижимости в Блае, Франция

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