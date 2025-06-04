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Жильё в Пессак, Франция

квартиры
19
19 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 105 м²
| Апартаменты
$680,861
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Квартира 1 спальня в Пессак, Франция
Квартира 1 спальня
Пессак, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$186,460
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Квартира 5 спален в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Этаж 3
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$661,407
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Квартира 5 спален в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 98 м²
| Апартаменты
$640,810
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$621,357
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Квартира 2 спальни в Пессак, Франция
Квартира 2 спальни
Пессак, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$244,080
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$494,339
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$598,471
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Апартаменты
$629,367
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Квартира 3 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 3 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$385,630
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$628,223
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 99 м²
| Апартаменты
$624,790
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Квартира 3 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 3 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$366,177
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Квартира 4 спальни в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
| Апартаменты
$657,975
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Квартира 1 спальня в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 1 спальня
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$217,418
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Квартира 1 спальня в Пессак, Франция
Квартира 1 спальня
Пессак, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$184,654
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Квартира 2 спальни в Пессак, Франция
Квартира 2 спальни
Пессак, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$239,617
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Квартира 5 спален в Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Domaine Universitaire Pessac Talence Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Этаж 3
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$669,418
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Квартира 2 спальни в Пессак, Франция
Квартира 2 спальни
Пессак, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$234,811
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