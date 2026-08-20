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Жилье в Пуатье, Франция

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38 объектов найдено
Замок 26 комнат в Пуатье, Франция
Замок 26 комнат
Пуатье, Франция
Число комнат 26
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Исключительный замок конца XIX века в сердце Пуату, отличающийся продуманной и удобной плани…
$2,93 млн
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$212,630
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$341,602
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$541,567
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$312,554
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$552,721
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TekceTekce
Замок 6 спален в Пуатье, Франция
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
$6,39 млн
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$302,097
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$231,220
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$224,249
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$312,554
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
| Апартаменты
$219,601
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$325,335
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 2
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$558,995
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Квартира 4 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 4 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$417,126
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$573,403
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$552,721
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$541,567
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$224,249
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$295,125
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$304,421
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$304,421
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$573,403
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$289,316
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$304,421
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
| Апартаменты
$296,287
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$341,602
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$223,087
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$231,220
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Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
$2,14 млн
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