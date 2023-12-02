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Жильё в Пуатье, Франция

3 объекта найдено
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
в месяц
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Языки общения: English, Русский
Замок 6 спален в Пуатье, Франция
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок в Пуатье, Франция
Замок
Пуатье, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
€1,30 млн
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Пуатье, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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