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Жильё в Agen, Франция

квартиры
73
73 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$233,543
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 4
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$240,623
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$264,527
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$256,576
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$261,745
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$278,450
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$251,776
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$246,978
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$252,147
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$233,543
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$272,523
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$257,314
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$262,195
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Квартира 3 спальни в Agen, Франция
Квартира 3 спальни
Agen, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$289,931
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 5
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$253,993
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$239,207
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$227,547
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Квартира 3 спальни в Agen, Франция
Квартира 3 спальни
Agen, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$295,261
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Квартира 3 спальни в Agen, Франция
Квартира 3 спальни
Agen, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$342,686
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$249,562
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$245,204
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$244,025
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Квартира 3 спальни в Agen, Франция
Квартира 3 спальни
Agen, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 4
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$316,106
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$260,269
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$249,869
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Квартира 1 спальня в Agen, Франция
Квартира 1 спальня
Agen, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 3
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$206,738
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$241,441
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Квартира 1 спальня в Agen, Франция
Квартира 1 спальня
Agen, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$205,631
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Квартира 3 спальни в Agen, Франция
Квартира 3 спальни
Agen, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$297,260
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Квартира 2 спальни в Agen, Франция
Квартира 2 спальни
Agen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Город расположенный на полпути между Бордо и Тулузой, Ажен на стратегической оси благодаря …
$229,212
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Параметры недвижимости в Agen, Франция

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