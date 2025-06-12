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Жильё в Сен-Медар-ан-Жал, Франция

квартиры
41
41 объект найдено
Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$302,595
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$288,367
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
| Апартаменты
$301,647
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Квартира 4 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$384,173
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$241,887
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$294,058
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$205,841
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$207,738
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$254,218
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$212,481
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$261,807
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Квартира 4 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$330,104
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$285,521
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$263,704
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$281,727
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$220,069
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$299,750
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$312,082
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$225,761
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$232,401
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$212,481
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$245,681
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$256,115
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$203,944
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$201,098
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$259,909
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Квартира 4 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$297,853
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$214,378
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,584
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$302,595
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