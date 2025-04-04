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Жильё в District of Dax, Франция

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Capbreton, Франция
Квартира 4 комнаты
Capbreton, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
With its gray wood cladding architecture and high -end services, your future reflvery apartm…
$817,323
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Параметры недвижимости в District of Dax, Франция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов