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Жильё в Gradignan, Франция

квартиры
14
14 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Апартаменты
$576,133
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 99 м²
| Апартаменты
$588,808
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$604,090
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$498,981
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 105 м²
| Апартаменты
$651,030
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Квартира 5 спален в Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 98 м²
| Апартаменты
$599,178
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$579,590
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Квартира 1 спальня в Gradignan, Франция
Квартира 1 спальня
Gradignan, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$219,459
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Квартира 5 спален в Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Этаж 3
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$675,703
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Квартира 3 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 3 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$389,251
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$586,504
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Квартира 3 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 3 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$369,615
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Квартира 4 спальни в Gradignan, Франция
Квартира 4 спальни
Gradignan, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
| Апартаменты
$627,985
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Квартира 5 спален в Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Этаж 3
Предлагаем вам приобрести новые квартиры от студий до 4-х комнатных. 3 дома на крыше имеют б…
$667,618
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