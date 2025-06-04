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Жильё в Niort, Франция

квартиры
78
78 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$411,572
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$244,023
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$428,439
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$365,147
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$289,886
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$368,100
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$356,016
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$352,457
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$272,344
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$272,710
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$289,886
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$240,819
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Студия 1 спальня в Ньор, Франция
Студия 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Студия
$151,506
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$446,118
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$410,919
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$269,186
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$423,713
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$390,391
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$269,186
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Квартира 3 спальни в Ньор, Франция
Квартира 3 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$441,392
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 27 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$254,173
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Квартира 1 спальня в Ньор, Франция
Квартира 1 спальня
Ньор, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$258,246
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$363,396
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$381,579
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$370,297
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$363,396
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 27 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$264,220
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 27 м²
Этаж 1
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$263,442
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$356,016
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Квартира 2 спальни в Ньор, Франция
Квартира 2 спальни
Ньор, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Расположенный на западе Франции город Ньор, столица департамента Де-Севр, известен как столи…
$369,747
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Параметры недвижимости в Niort, Франция

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