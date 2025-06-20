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Жильё в Rochefort, Франция

квартиры
11
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 2 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$236,785
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$412,352
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$345,359
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$460,864
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Квартира 2 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 2 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$310,708
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$391,561
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Квартира 2 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 2 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$277,211
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$378,856
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Квартира 4 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 4 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$560,198
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Квартира 4 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 4 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$560,198
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Квартира 3 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 3 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$352,290
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Параметры недвижимости в Rochefort, Франция

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