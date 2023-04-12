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Купить недвижимость возле озера во Франции

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4 объекта найдено
Замок 6 спаленв Франция, Франция
Замок 6 спален
Франция, Франция
1 500 м²
€ 4,400,000
Прекрасный замок эпохи Ренессанса, расположенный в центральной части Франции, имеет около 15…
Вилла 20 спаленв Париж, Франция
Вилла 20 спален
Париж, Франция
800 м²
€ 18,000,000
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…
Замок 10 спаленв Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
900 м²
€ 6,200,000
Старинный замок расположен в Дордони, Франция. Уникальный замок 12 века хранит в своих стена…
Замок 13 спаленв Париж, Франция
Замок 13 спален
Париж, Франция
1 500 м²
€ 5,980,000
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…

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