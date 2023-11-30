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Жильё в Иль-де-Франс, Франция

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445 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 65 м²
€794,000
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
€1,10 млн
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Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
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Квартира 8 комнат в Париж, Франция
Квартира 8 комнат
Париж, Франция
Комнаты 8
Площадь 355 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Апартамент с красивым видом   Н…
€19,80 млн
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Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж   Особняк рядом с парком   Великолепно распо…
€48,00 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Chatenay-Malabry, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Замок 14 комнат в Les Ulis, Франция
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
Комнаты 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
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Замок 7 спален в Метрополия Франции, Франция
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 20
Площадь 800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС:  Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
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Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
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Вилла 4 спальни в Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален в Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 635 м²
В полностью охраняемой частной резиденции, двухуровневая квартира в стиле лофт с садом, терр…
€23,63 млн
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Вилла 5 спален в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
€5,65 млн
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Типы недвижимости в Иль-де-Франс

квартиры
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
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с видом на горы
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