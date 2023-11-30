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Франция
Жилая
Иль-де-Франс
Жильё в Иль-де-Франс, Франция
Париж
126
Palaiseau
21
Bretigny-sur-Orge
19
Argenteuil
14
Eaubonne
14
Нантер (округ)
6
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Квартира 5 комнат
Париж, Франция
5
3
260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Агентство
Аталанта
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Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
4
87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
65 м²
€794,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
4
108 м²
€1,10 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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Квартира 8 комнат
Париж, Франция
8
355 м²
Франция г.Париж, 16 округ Апартамент с красивым видом Н…
€19,80 млн
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Дом
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж Особняк рядом с парком Великолепно распо…
€48,00 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
3
67 м²
5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
2
40 м²
4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
2
44 м²
17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
2
44 м²
5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
2
43 м²
7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
2
43 м²
5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
1
32 м²
5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
4
81 м²
4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
4
77 м²
6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
40 м²
7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
3
62 м²
5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
45 м²
7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
3
73 м²
8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
14
3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Аталанта
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Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Аталанта
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Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Аталанта
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Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
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Аталанта
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Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
20
800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС: Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
1
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Аталанта
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Замок 35 комнат
Орли, Франция
35
1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
2
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Аталанта
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Вилла 4 спальни
Париж, Франция
4
125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален
Париж, Франция
7
450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
635 м²
В полностью охраняемой частной резиденции, двухуровневая квартира в стиле лофт с садом, терр…
€23,63 млн
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Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
5
1
349 м²
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
€5,65 млн
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Типы недвижимости в Иль-де-Франс
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