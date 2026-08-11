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Жилье в Иль-де-Франсе, Франция

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85 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
🏙️ Элегантная квартира с видом на парк в сердце Парижа 💶 Стоимость: 1 130 000 € 📐 Площад…
$1,31 млн
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Особняк 12 комнат в Версаль, Франция
Особняк 12 комнат
Версаль, Франция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эта исключительная вилла расположена в престижном городке (78430), всего в 20 минутах от , н…
$2,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Париж 17-й округ – Wagram / Pereire – Париж у ваших ног Редкое предложение на рынке! Э…
$493,262
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Исключительные апартаменты с панорамными видами на Сену и Эйфелеву башню В одном из самых…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Париж, Франция
Квартира 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Престижные апартаменты — «Золотой треугольник», Париж Редкое и конфиденциальное предложен…
Цена по запросу
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Особняк 25 комнат в Париж, Франция
Особняк 25 комнат
Париж, Франция
Число комнат 25
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 900 м²
Подлинный шедевр эпохи Белль Эпок, этот великолепный  Особняк, скрытый в зелёных аллеях прес…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
✨ Современная квартира в Париже — уют и функциональность в одном пространстве 💶 Цена: 479…
$556,646
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Дом 30 комнат в Chemin de Bluche, Франция
Дом 30 комнат
Chemin de Bluche, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 000 м²
Замок Миллемон — шедевр французской истории в 45 минутах от Парижа ✨ Откройте для себя од…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3
Квартира в Париже с характером старого города 19-й округ | Canal de l’Ourcq — Parc de la …
$697,086
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-премиальный адрес — Париж 16-й округ La Muette • OCDE • Trocadéro В одном из са…
Цена по запросу
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Дом в Place du Trocadero, Франция
Дом
Place du Trocadero, Франция
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 6
Премиальный объект недвижимости – Париж, 16-й округ (район Мюэтт / Трокадеро) 1. Краткое …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Инвестиционная квартира под Airbnb – Pantin  (рядом с Парижем и метро)   Цена: 140 000 € …
$164,035
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ПАРИЖ XVI – VILLA MONTMORENCY Исключительный актив в самом закрытом и престижном частном …
$32,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Жить в Париже 16 район — престиж и комфорт каждый день 🇫🇷  📍 Париж 16 (Auteuil) район  🏡 …
Цена по запросу
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Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Квартира 2 комнаты в Плезир, Франция
Квартира 2 комнаты
Плезир, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
$257,990
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Квартира 2 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 2 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$176,224
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$81,682
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Замок 30 комнат в Париж, Франция
Замок 30 комнат
Париж, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
$16,60 млн
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$100,622
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Квартира 1 комната в Вилье-Сюр-Марн, Франция
Квартира 1 комната
Вилье-Сюр-Марн, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 3 комнаты в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 комнаты
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$88,770
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Квартира 3 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 3 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$305,002
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Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$86,098
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Типы недвижимости в Иль-де-Франсе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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с террасой
с бассейном
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