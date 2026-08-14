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Жилье в Мужене, Франция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49 млн
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