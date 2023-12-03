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Жильё в Тарб, Франция

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни с бассейном, с интернетом, с камином в Maubourguet, Франция
Дом 3 спальни с бассейном, с интернетом, с камином
Maubourguet, Франция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 6 спален с бассейном, с камином, с Meblirovannyy в Maubourguet, Франция
Дом 6 спален с бассейном, с камином, с Meblirovannyy
Maubourguet, Франция
Комнаты 8
Площадь 294 м²
Цена по запросу
в месяц
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Дом 3 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Naruzhnoe osveschenie в Madiran, Франция
Дом 3 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Naruzhnoe osveschenie
Madiran, Франция
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Тарб, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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