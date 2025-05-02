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Жильё в La Chatre, Франция

квартиры
23
дома
23
46 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 3 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Апартаменты дуплекс, жилой площадью 155 кв.м и частным садом, расположены в новой резиденции…
$1,70 млн
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Квартира 4 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 4 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Продажа апартаментов в совершенно новой резиденции в сердце Кап д’Антиб в 5ти минутах ходьбы…
$5,24 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Продажа новой виллы в новом жилом комплексе, расположенного на холмах старого города Антиб и…
$1,92 млн
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Квартира в Tranzault, Франция
Квартира
Tranzault, Франция
Площадь 42 м²
Новая квартира-студия, площадью 51 кв.м., расположена в новостройке в Босолей в непосредстве…
$412,625
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продажа виллы, расположенной в Бовалон, в закрытом домене всего в 1,2 км от пляжа и прибрежн…
$3,47 млн
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Квартира 4 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 4 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/5
Новые апартаменты с террасой на крыше и панорамным видом на море и окрестности расположены в…
$2,42 млн
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Квартира в Tranzault, Франция
Квартира
Tranzault, Франция
Количество этажей 4
Продажа новых квартир в новостройке в Босолей, расположенной в доминирующем положении всего …
$208,343
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Квартира 3 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 3 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 7
Эта полностью отремонтированная 4-комнатная квартира, площадью 125 м², расположена всего в 3…
$1,91 млн
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Квартира 2 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 2 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продажа новой трёхкомнатной квартиры с террасой и частным садом, в новостройке в спокойном ж…
Цена по запросу
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа и аренда красивой виллы в закрытом, престижном домене Mougins в 5 минутах езды до Ка…
$3,22 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Продажа новой виллы в новом жилом комплексе, расположенного на холмах старого города Антиб Ж…
$1,22 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Вилла на возвышенностях Канн с великолепным видом на море, горы и полуостров Кап д’Антиб. Со…
$4,04 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Эта современная вилла площадью 350 м² расположена в Рокебрюн-Кап-Мартен, в безопасном, прива…
$5,37 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Эта современная вилла, расположенная в Антибе в закрытом частном домене, предлагает 240 кв.м…
$2,95 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 123 м²
Продажа новой виллы в новом строящемся посёлке в Кань-сюр-Мер, расположенном между Ниццей и …
$1,15 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Продажа имения с теннисным кортом и бассейном, с красивым видом на море и на замок Гаттьер, …
$2,73 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Провансальский дом площадью 260 м², с красивыми видами на Средиземное море и Альпы, с ухожен…
$3,86 млн
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Квартира 4 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 4 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Расположенные в самом сердце Кап д’Антиб, эти эксклюзивные апартаменты площадью 131 м², полн…
$3,20 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Расположенная на живописных холмах Теуль-сюр-Мер, на границе с парком Эстерель, эта вилла пр…
$3,47 млн
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Квартира 3 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 3 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новые четырёхкомнатные апартаменты, расположенные в блоке D престижного жилого комплекса Par…
$2,39 млн
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Квартира 1 спальня в Tranzault, Франция
Квартира 1 спальня
Tranzault, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продажа двухкомнатной квартиры в новостройке в Кап дАй, в 5 минутах езды до Монако. Общей пл…
$488,976
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Квартира 2 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 2 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
На продажу новая трёхкомнатная квартира, расположенная в новостройке в центре Ниццы, в район…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 4 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Новые пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 127 кв.м., с крышей террасой, площадью 110 к…
$1,74 млн
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Квартира 2 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 2 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Продажа новых апартаментов с видом на море в элитной новостройке премиум-класса Olympe, расп…
$1,19 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Эта роскошная вилла с великолепным видом на море и горы расположена на Кап д’Антиб, рядом с …
$9,79 млн
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Квартира 3 спальни в Tranzault, Франция
Квартира 3 спальни
Tranzault, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Продажа апартаментов в совершенно новой резиденции в сердце Кап д’Антиб в 5ти минутах ходьбы…
$2,62 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Продажа виллы на Кап Антиб в тихом месте, в 5 минутах ходьбы до моря и пляжа Keller. Вилла п…
$7,85 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Двухэтажная вилла в современном стиле, расположенная в тихом зеленом районе в Мужен, окружен…
$7,09 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в Super Cannes - ухоженная вилла площадью 300 кв.м, с превосходным панорамным видом на…
$4,69 млн
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Квартира 1 спальня в Tranzault, Франция
Квартира 1 спальня
Tranzault, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эти апартаменты площадью 53 м² с большой террасой и панорамным видом на море и Монако, распо…
$604,822
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Параметры недвижимости в La Chatre, Франция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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