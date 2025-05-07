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Жильё в Густавии, Франция

дома
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9 объектов найдено
Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла  с тремя спальнями, идеально расположенная в районе Коломбье, подарит своим владельцам…
Цена по запросу
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Только представьте себе, как вы будете просыпаться под плеск морских волн у Вашего порога! …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сен-Бартельми, Франция
Квартира 2 комнаты
Сен-Бартельми, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
💫 Квартира под ключ на Лазурном берегу Франции 💫 Парковочные места (2 шт., включены в сто…
$275,461
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
6 спален, 6 ванных комнат, гостиная, кухня, обеденная зона, огромная красивая терраса, подог…
Цена по запросу
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенная современная вилла с 3 спальнями  и 3 ванными комнатами находится на скло…
Цена по запросу
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 3 спальнями расположена в Лурине, недалеко от Густавии и Сен-Жан. Поме…
Цена по запросу
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная и роскошная вилла с четырьмя спальнями находится на склоне холма в Коломбье и яв…
Цена по запросу
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шикарная вилла в бассейном-инфинити на острове Сен-Бартелеми. Ее огромный подогреваемый п…
$5,90 млн
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Вилла в Сен-Бартельми, Франция
Вилла
Сен-Бартельми, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Какое место! Один из самых лучших районов острова Сен Барт — это Лурин. Всего в нескольких м…
$8,04 млн
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