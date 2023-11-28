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Жильё в Creteil, Франция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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Параметры недвижимости в Creteil, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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