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Жилье в Creteil, Франция

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квартиры
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Квартира 2 комнаты в La Queue en Brie, Франция
Квартира 2 комнаты
La Queue en Brie, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
$252,789
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Квартира 3 комнаты в Альфорвилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Альфорвилль, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
$447,322
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Параметры недвижимости в Creteil, Франция

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