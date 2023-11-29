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249 объектов найдено
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Квартира 5 комнат
Париж, Франция
5
3
260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Аталанта
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Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
65 м²
€794,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
4
108 м²
€1,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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Квартира 8 комнат
Париж, Франция
8
355 м²
Франция г.Париж, 16 округ Апартамент с красивым видом Н…
€19,80 млн
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Дом
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж Особняк рядом с парком Великолепно распо…
€48,00 млн
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Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Аталанта
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Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
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Агентство
Аталанта
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Вилла 4 спальни
Париж, Франция
4
125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален
Париж, Франция
7
450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
2
87 м²
ЭТО НОВАЯ КВАРТИРА НА ЭТАЖ ПРОДАНА. ЕСЛИ ВЫ ПОИСКЕТЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАРИЖЕ, ОТПРАВ…
€1,26 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
152 м²
Sought after address, proximity to Parc Monceau. Apartment of 156 sqm (usable space), alone …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
2
98 м²
Left Bank. 15th district. Between Porte de Versailles and Montparnasse-Bienvenue. At the con…
€1,71 млн
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
3
183 м²
Off - рынок в Париже отремонтированная квартира 183 м2 недалеко от парка Монсо Париж. На бла…
€3,48 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
156 м²
Выкл - рынок для продажи. Яркая и солнечная 6 - комнатная семейная квартира 156 м2 – Монсо, …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
118 м²
Мы предлагаем любителям очень хороших номеров эксклюзивные апартаменты с поднятыми открытыми…
€971,400
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
58 м²
В двух шагах от звезды между авеню Гош и авеню Фридланд вы найдете эти апартаменты с двумя с…
€1,16 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
271 м²
Sectorization Carnot, Sainte Ursule, Fénélon, International Bilingual School. This magnifice…
€3,60 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
87 м²
SELTEN - Рядом с площадью Вогезов и монастырем Минимов вы откроете для себя эту прекрасную 4…
€1,70 млн
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Квартира 1 спальня
Париж, Франция
1
67 м²
This magnificent pied à terre is located on avenue Montaigne, on one of the most prestigious…
€2,63 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
187 м²
Этот великолепный пестрый - à - terre находится на проспекте Монтень в одном из самых прести…
€6,60 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
1
71 м²
Жизнь в Париже остается привлекательной. Будь то учеба, как Пьед-Терре или телекоммуникация …
€903,000
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Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,52 млн
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Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3
71 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Откройте для себя новую роскошную резиденцию с современн…
€760,000
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Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2
42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€577,000
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Квартира 1 комната
Париж, Франция
1
32 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€460,000
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Квартира 1 комната
Париж, Франция
1
31 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€476,000
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Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,25 млн
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Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2
43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€560,000
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Квартира 1 комната
Париж, Франция
1
25 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€352,000
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Параметры недвижимости в Париж, Франция
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