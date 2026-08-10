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Жилье в Париже, Франция

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18 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Исключительные апартаменты с панорамными видами на Сену и Эйфелеву башню В одном из самых…
Цена по запросу
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Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ПАРИЖ XVI – VILLA MONTMORENCY Исключительный актив в самом закрытом и престижном частном …
$32,96 млн
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Инвестиционная квартира под Airbnb – Pantin  (рядом с Парижем и метро)   Цена: 140 000 € …
$164,035
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Париж 17-й округ – Wagram / Pereire – Париж у ваших ног Редкое предложение на рынке! Э…
$493,262
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Дом в Place du Trocadero, Франция
Дом
Place du Trocadero, Франция
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 6
Премиальный объект недвижимости – Париж, 16-й округ (район Мюэтт / Трокадеро) 1. Краткое …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
🏙️ Элегантная квартира с видом на парк в сердце Парижа 💶 Стоимость: 1 130 000 € 📐 Площад…
$1,31 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
✨ Современная квартира в Париже — уют и функциональность в одном пространстве 💶 Цена: 479…
$556,646
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Жить в Париже 16 район — престиж и комфорт каждый день 🇫🇷  📍 Париж 16 (Auteuil) район  🏡 …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-премиальный адрес — Париж 16-й округ La Muette • OCDE • Trocadéro В одном из са…
Цена по запросу
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Особняк 25 комнат в Париж, Франция
Особняк 25 комнат
Париж, Франция
Число комнат 25
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 900 м²
Подлинный шедевр эпохи Белль Эпок, этот великолепный  Особняк, скрытый в зелёных аллеях прес…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Париж, Франция
Квартира 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Престижные апартаменты — «Золотой треугольник», Париж Редкое и конфиденциальное предложен…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3
Квартира в Париже с характером старого города 19-й округ | Canal de l’Ourcq — Parc de la …
$697,086
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Замок 30 комнат в Париж, Франция
Замок 30 комнат
Париж, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
$16,60 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
$2,60 млн
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Замок 5 спален в Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного а…
$3,95 млн
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Студия 1 спальня в Rue Cino Del Duca, Франция
Студия 1 спальня
Rue Cino Del Duca, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Видовая студия в 17 округе м. Порт-Майо, Луиз Мишель и Порт-де-Шамперре . Потрясающий вид на…
$395,050
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Замок 9 комнат в Париж, Франция
Замок 9 комнат
Париж, Франция
Число комнат 9
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
$2,23 млн
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