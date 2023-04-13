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Купить дом в Финляндии

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509 объектов найдено
Коттеджв Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
€ 38,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Таунхаусв Naarajaervi, Финляндия
Таунхаус
Naarajaervi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаусв Кейтеле, Финляндия
Таунхаус
Кейтеле, Финляндия
€ 15,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Кихниё, Финляндия
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Коттеджв Mervi, Финляндия
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаусв Раутъярви, Финляндия
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Kaukjaervi, Финляндия
Дом
Kaukjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В п…
Таунхаусв Ямся, Финляндия
Таунхаус
Ямся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Тайвассало, Финляндия
Таунхаус
Тайвассало, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Иломантси, Финляндия
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Torkkola, Финляндия
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viirilae, Финляндия
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Липери, Финляндия
Дом
Липери, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 2 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Пиексямяки, Финляндия
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Домв Юанкоски, Финляндия
Дом
Юанкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Лиекса, Финляндия
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Ranta-Haennilae, Финляндия
Таунхаус
Ranta-Haennilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Мюллюкоски, Финляндия
Дом
Мюллюкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Ylae-Savon seutukunta
Tampereen seutukunta
Порвоо
Mikkelin seutukunta
Kuopio sub-region
Район Кехус-Кайнуу
Район Пиелиненская Карелия
Pieksaemaeen seutukunta
Район Иматра
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Turun seutukunta
Иматра
Jyvaeskylae sub-region
Вантаа
Savonlinnan seutukunta
Кеми
Лиекса
Варкаус
Пиексямяки
Ээнекоски

Параметры недвижимости в Финляндии

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