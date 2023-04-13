Купить дом в Финляндии

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509 объектов найдено
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Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
€ 38,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Таунхаус
Naarajaervi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаус
Кейтеле, Финляндия
€ 15,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом
Kaukjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В п…
Таунхаус
Ямся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Тайвассало, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаус
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом
Липери, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом
Юанкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус
Ranta-Haennilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом
Мюллюкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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