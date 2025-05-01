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Дома с гаражом в Финляндии

Хельсинки
14
Тампере
4
Эспоо
19
Рованиеми
13
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Вилла 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
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