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Дома в Керава, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$419,869
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$346,165
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$377,536
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$365,901
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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