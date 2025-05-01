Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Коммерческая
  4. Офис

Продажа офисных помещений в Финляндии

Хельсинки
8
Эспоо
5
Котка
3
Материковая Финляндия
35
Показать больше
35 объектов найдено
Офис 174 м² в Керава, Финляндия
Офис 174 м²
Керава, Финляндия
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$237,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 70 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 70 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 47 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 47 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$123,391
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 36 м² в Oulu sub region, Финляндия
Офис 36 м²
Oulu sub region, Финляндия
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$96,097
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 135 м² в Район Йоэнсуу, Финляндия
Офис 135 м²
Район Йоэнсуу, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$85,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 15 500 м² в Хумппила, Финляндия
Офис 15 500 м²
Хумппила, Финляндия
Площадь 15 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$433,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 153 м² в Раахе, Финляндия
Офис 153 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$378,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 840 м² в Garnison, Финляндия
Офис 840 м²
Garnison, Финляндия
Площадь 840 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$167,174
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 380 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 380 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 380 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,118
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 55 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 55 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$140,734
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 243 м² в Turku sub region, Финляндия
Офис 243 м²
Turku sub region, Финляндия
Площадь 243 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 394 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 394 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 394 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 943 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 943 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 943 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$43,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 63 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 63 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 26 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 26 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 378 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 378 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 378 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$55,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 237 м² в Porvoo sub region, Финляндия
Офис 237 м²
Porvoo sub region, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$761,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 787 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 787 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 248 м² в Kurenalus, Финляндия
Офис 248 м²
Kurenalus, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$32,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 119 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 119 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 119 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 252 м² в Vaihmala, Финляндия
Офис 252 м²
Vaihmala, Финляндия
Площадь 252 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 628 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 628 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 628 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 370 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 370 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 370 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 723 м² в Торнио, Финляндия
Офис 723 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 723 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,808
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$808,729
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 144 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 144 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 144 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$153,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 370 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 370 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 370 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$509,484
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 372 м² в Раахе, Финляндия
Офис 372 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 372 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$39,263
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 37 м² в Мянтсяля, Финляндия
Офис 37 м²
Мянтсяля, Финляндия
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$51,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 351 м² в Раахе, Финляндия
Офис 351 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$247,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Финляндии

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
Realting.com
Перейти