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Дома в Туусуле, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$357,245
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Просторная и личная двухквартирная квартира с 4 спальнями в тихом и удобном для детей районе…
$339,099
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,388
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$442,387
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Туусула, Финляндия
Дом 4 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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