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Кафе и рестораны в Финляндии

Материковая Финляндия
6
Ресторан, кафе Удалить
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6 объектов найдено
Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
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$17,059
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Ресторан, кафе 64 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Ресторан, кафе 64 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 213 м² в Киттиля, Финляндия
Ресторан, кафе 213 м²
Киттиля, Финляндия
Площадь 213 м²
Этаж -1/2
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$564,940
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 2 411 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 2 411 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 2 411 м²
Этаж 2/2
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$739,207
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 113 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 113 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 113 м²
Этаж 1/3
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$44,921
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 3 805 м² в Niittylahti, Финляндия
Ресторан, кафе 3 805 м²
Niittylahti, Финляндия
Площадь 3 805 м²
Этаж 1/5
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$2,27 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

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