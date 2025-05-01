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Дома в Канте-Хяме, Финляндия

Riihimaki sub region
9
Рийхимяки
6
10 объектов найдено
Дом 8 комнат в Hameenlinna sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Hameenlinna sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
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$794,932
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Дом 4 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$437,838
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лоппи, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лоппи, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
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$374,152
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Kormu, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kormu, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,388
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Рийхимяки, Финляндия
Дом 6 комнат
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/3
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$102,352
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Rajaportti, Финляндия
Дом 8 комнат
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 314 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,173
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$214,939
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Riihimaki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Riihimaki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$196,178
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Рийхимяки, Финляндия
Дом 7 комнат
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$221,762
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Канте-Хяме, Финляндия

с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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