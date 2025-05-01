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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Финляндии

Хельсинки
280
Тампере
6
Эспоо
54
Материковая Финляндия
410
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Коммерческое помещение Удалить
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410 объектов найдено
Офис 535 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 535 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 535 м²
Этаж 2/6
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 570 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 570 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 570 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 399 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 399 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 399 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 150 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 150 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 150 м²
Этаж 3/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 131 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 131 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 131 м²
Этаж 5/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 177 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 177 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 177 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 118 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 118 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 358 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 358 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 358 м²
Этаж 5/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 132 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 132 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 132 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 168 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 168 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 168 м²
Этаж 2/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 620 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 620 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 620 м²
Этаж 2/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 697 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 697 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 697 м²
Этаж 3/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 2 800 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 2 800 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 200 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 200 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 200 м²
Этаж 3/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 275 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 275 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 275 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 344 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 344 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 344 м²
Этаж 4/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 329 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 329 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 329 м²
Этаж 5/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 200 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 200 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 519 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 519 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 519 м²
Этаж 5/5
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 108 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 108 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 602 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 602 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 602 м²
Этаж 2/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 104 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 104 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 361 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 361 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 361 м²
Этаж 1/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 492 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 492 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 492 м²
Этаж 3/7
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 209 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 209 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 209 м²
Этаж 8/8
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Офис 232 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 232 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 232 м²
Этаж 1/5
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 315 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 315 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 315 м²
Этаж 2/7
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 380 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 380 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 380 м²
Этаж 4/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 673 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 673 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 673 м²
Этаж 2/8
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 220 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 220 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 220 м²
Этаж 3/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano