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Купить квартиру в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
24
Сплит
22
Opcina Sutivan
9
Grad Komiza
4
Opcina Postira
4
Комижа
4
Трогир
4
Солин
3
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79 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 116,000
Сегет Доњи, квартира 51,2 м2 на первом этаже строящегося дома. Квартира состоит из гостиной…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Квартира 2 комнатыв Mastrinka, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Mastrinka, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 139,000
Трогир - недалеко от старого города, квартира с прекрасным видом на море, недалеко от пляжа!…
Квартира 2 комнатыв Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
Квартира 3 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Seget Donji, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 211,000
Сегет Дони, трехкомнатная квартира площадью 72,98 м2 на третьем этаже нового дома. Квартира…
Квартира 1 ваннаяв Stomorska, Хорватия
Квартира 1 ванная
Stomorska, Хорватия
1 ванных комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 115,000
Недавно отремонтированная квартира, Стоморска, остров Шолта В здании, построенном в 2020 год…
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 155,000
Остров Вис, двухкомнатная квартира в строящемся здании, 57 м2. В центре Комижа, на острове В…
Квартира 3 комнатыв Супетар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 215,000
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
Квартира 4 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже здания с …
Квартира 4 комнатыв Seget Donji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 323,000
Трогир, Сегет Дони, квартира 97,6м2 в новом доме. Квартира расположена на 4 этаже дома с ви…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Квартира 3 спальнив мужска 12, Хорватия
Квартира 3 спальни
мужска 12, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 450,000
Nicely decorated apartment for sale, located in Podstrana, approx. 10 km south of Split. The…
Квартира 2 комнатыв Солин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Солин, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 175,000
Сплит, Брда, двухкомнатная квартира 55 м2 на 4/4 этаже жилого дома без лифта, ориентация на …
Квартира 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м²
€ 200,000
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира 22м2 с прямым выходом на большую общую террасу на 4 э…
Квартира 2 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Квартира 2 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 180,000
Продается квартира западной ориентации и с прекрасным видом на море, расположенная на остров…
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 3 комнатыв Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 350,000
Макарска, трехкомнатная квартира 122 м2 на 2 этаже жилого дома, ориентация С-З.Согласно прое…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 695,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается элитная квартира, расположенная в отличном…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
Квартира 2 спальнив Хумац, Хорватия
Квартира 2 спальни
Хумац, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
EXCLUSIVE AGENCY SALE! A duplex apartment for sale, located in an old stone house in the hi…
Квартира 1 ваннаяв Комижа, Хорватия
Квартира 1 ванная
Комижа, Хорватия
1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 3
€ 106,000
I25078 Fraterščica
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 140,000
I25079 Kustošijanska
Пентхаус 3 спальнив Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, мы продаем коммерческое помещение 94 м2 на первом этаже жилого дома с огороженным дво…
Квартира 2 комнатыв Солин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Солин, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 120,000
Каштела, Каштел Сучурац, трехкомнатная квартира общей площадью ок. 66 м2 на первом этаже жил…
Квартира 1 комнатав Mastrinka, Хорватия
Квартира 1 комната
Mastrinka, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 150,000
Трогир, Чиово, Мастринка Квартира в жилом доме в Мастринке на острове Чиово Площадь кварти…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 700,000
Редкость во дворце Диоклетиана, Сплит Внутри высоких стен дворца Диоклетиана, находящегося п…
Квартира 2 комнатыв Kastel Novi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 197,000
Каштела, Каштел Лукшич, трехкомнатная квартира площадью ок. 78,94 м2 на 2 этаже строящегося …

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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