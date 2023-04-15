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Realting.com
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Дома
Купить дом в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
Опатия
7
Опатия
7
Grad Crikvenica
5
Цриквеница
5
Town of Rab
4
Раб
4
Opcina Viskovo
2
Grad Kastav
1
Grad Novi Vinodolski
1
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
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Opcina Lokve
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25 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Раб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 220,000
Дом в старом городе Раб, 135,35 м2 Очаровательный традиционный дом, построенный около 1900 …
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Вилла 4 спальни
Опатия, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,700,000
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
Вилла 5 спален
Опатия, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
Вилла 6 спален
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
Дом
Supetarska Draga, Хорватия
931 м²
Количество этажей 4
€ 380,000
Дом для реконструкции в 1-м ряду до моря, 931 м2 брутто, остров Раб, Supetarska Draga. Это и…
Дом 10 комнат
Мошченичка-Драга, Хорватия
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Вилла 1-го ряда к морю, Опатийская Ривьера, Мошченичка Драга Вилла, расположенная на участке…
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
16 Количество комнат
485 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
Дом 6 комнат
Selce, Хорватия
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 415,000
Дом 200 м2 с 3 квартирами, туристический потенциал, Selce Дом с полезной площадью около 200 …
Дом 3 комнаты
Sarsoni, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
Дом 4 комнаты
Нови-Винодолски, Хорватия
4 Количество комнат
299 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Luxury villa with a usable area of 299 m2 on a plot of 834 m2. It is located in a quiet and…
Дом 4 комнаты
Цриквеница, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 190,000
Дом в Цриквенице, 140 м2 с задним двором Таунхаус расположен в Цриквенице, расположен почти…
Дом 4 комнаты
Stari Laz, Хорватия
4 Количество комнат
129 м²
Количество этажей 2
€ 24,000
Дом для ремонта площадью около 128,5 м2, расположенный в Равна Гора в самом сердце Горского …
Дом 6 комнат
Selce, Хорватия
6 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 2
€ 1,230,000
Эксклюзивная вилла на ландшафтной территории с панорамным видом, Цриквеница Эта замечательна…
Дом 6 комнат
Jurdani, Хорватия
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 100,000
Коренный каменный дом с таверной на участке 2070 м2, Матуджи Более чем 100-летний каменный д…
Вилла 2 спальни
Icici, Хорватия
3 Количество комнат
3 500 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Агентами по недвижимости являются недвижимость, состоящая из земли и зданий, а также их прир…
Вилла 6 спален
Zidarici, Хорватия
42 ванных комнат
378 м²
€ 1,650,000
Расположение: остров Крк Построен: 1992 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 13,9 км Море: 1,3 км…
Вилла 7 спален
Veprinac, Хорватия
6 ванных комнат
550 м²
€ 2,100,000
Расположение: ОпатияМоре: 1кмЦентр города: 1км Построен: 2007 Внутреннее пространство:…
Вилла 6 спален
Kampor, Хорватия
5 ванных комнат
200 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
Вилла 3 спальни
Bregi, Хорватия
3 ванных комнат
180 м²
€ 1,200,000
Расположение: Истрия, ОпатияЦентр города: 12 кмАэропорт: 45 кмМоре: 5 км Построен: 2018 …
Вилла 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 730,000
Каменная вилла расположена в регионе Цриквеница. Несколько местных пляжей: 2 км. Спальни: 4 …
Дом 5 комнат
Lokve, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
320 м²
€ 700,000
Горски Котар, Локве, особняк ок. 320 м2 на двух этажах на участке площадью 4 200 м2, из кото…
Дом 12 комнат
Selce, Хорватия
12 Количество комнат
10 ванных комнат
595 м²
Цена по запросу
Цриквеница, Сельце Частный дом с проектом реконструкции в здание 595 м2. На участке 719 м2…
Дом 11 комнат
Опатия, Хорватия
11 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,400,000
Опатия, роскошная вилла ок. 400 м2 на двух этажах, на участке 625 м2. Место, которое обеспе…
Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
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