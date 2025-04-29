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Продажа новостроек в Слупском повяте

gmina Ustka
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Туристический комплекс Wytowno Baltic Residences
Туристический комплекс Wytowno Baltic Residences
Wytowno, Польша
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Enjoy Coastal Elegance at Our New 4-Star Luxury Holiday Resort in Wytowno near Ustka. Escape to a world of exquisite enjoyment along Poland's stunning Baltic Coast, where a symphony of luxury and nature awaits you. Introducing our new 4-star holiday resort in Wytowno near Ustka, a seaside…
Застройщик
FredCo
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