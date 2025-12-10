Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
8
12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Вилла 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
Вилла 7 комнат в Мазовецкое воеводство, Польша
Вилла 7 комнат
Мазовецкое воеводство, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37 млн
Вилла 4 комнаты в Варшава, Польша
Вилла 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34 млн
Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКУПКЕ ОДНОСЕМЕЙНОГО ДОМА НА УЧАСТКЕ БОЛЕЕ 1000 М2 - собствен…
$635,843
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32 млн
НДС
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34 млн
Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
Вилла 6 комнат в Варшава, Польша
Вилла 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30 млн
Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

