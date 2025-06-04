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Таунхаусы в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
4
gmina Raszyn
3
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10 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 5 комнат в Zolwin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Zolwin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Доми Прай Стаднини 2 - Эксклюзивная жилая недвижимость в ЖулвинеОткройте для себя очарование…
$312,455
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Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Комиссия – 0%, Налог PCC – 0% Как внешнее агентство продаж застройщика, мы рады предложит…
$247,294
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Конечно! Вот перевод текста на русский язык: 🏡 Современные семейные дома на Бялоленке – В…
$373,679
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Здание состоит всего из четырех сегментов. Каждый из них состоит из трех этажей. Мы можем пр…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$242,166
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 3
A PROJECT FOR THE DISCERNING, BUILT FROM THE BEST MATERIALS AND ALSO FINISHED IN SUCH A WAY …
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт от застройщика! Рекомендуем! Продается сегмент в новом жилом комплексе, …
$257,978
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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