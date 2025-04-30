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Дома с садом в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
224
gmina Lomianki
18
Марки
17
gmina Raszyn
15
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4 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Русский, Polski
Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Вилла 4 комнаты в Los, Польша
Вилла 4 комнаты
Los, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
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