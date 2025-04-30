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Дуплексы в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
14
gmina Raszyn
6
gmina Lesznowola
4
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33 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
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Дуплекс 5 комнат в Мысядло, Польша
Дуплекс 5 комнат
Мысядло, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаемый дом - два этажа. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, кухн…
$345,997
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
НОВЫЙ ПРОЕКТ - полуотдельные дома в классическом, элегантном стиле.Дом 149м2, где на первом …
$401,596
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Дуплекс 4 комнаты в Блоне, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Дуплекс 5 комнат в Jablonna, Польша
Дуплекс 5 комнат
Jablonna, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Jabłonna gmina Legionowo, прим. В 1,5 км от центра города.Продается недвижимость, построенна…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Давиды Банкове, Польша
Дуплекс 5 комнат
Давиды Банкове, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
WELCOME - the houses of this phase are already practically finished. The next stage is comi…
$263,502
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
We would like to invite you - new, finished semi-detached houses for sale. PURCHASE FROM DEV…
$373,544
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
You are welcome, for sale a ready-built 6-room house with a garage for two cars, on a plo…
$540,011
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$226,926
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Дуплекс 4 комнаты в Katy, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Katy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Elegancki dom (25) w zielonej części warszawskiej dzielnicy Białołęka. Dom w zabudowie bliźn…
$546,826
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. Дома от застройщика будут по…
$457,178
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Дуплекс 4 комнаты в Bieniewice, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Bieniewice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Предлагаемый дом трехэтажный. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, мини…
$442,382
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Дуплекс 4 комнаты в Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лешноволя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
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Дуплекс 5 комнат в Bielawa, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bielawa, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Готовый Дуплекс 178,69 м² под Варшавой – Bielawa, состояние «под отделку» – можно сразу пр…
$506,213
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Дуплекс 5 комнат в Лешноволя, Польша
Дуплекс 5 комнат
Лешноволя, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
NEW PROJECT - semi-detached houses in a classic, elegant style. The house is 149m2, where…
$408,921
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO…
$373,544
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Дуплекс 4 комнаты в Лящки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Лящки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать - полуотдельный дом на продажуЭто второй этап жилищного строительства. Заве…
$304,388
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Дуплекс 4 комнаты в Gluchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 3 СЕГМЕНТА - 5 мин от GrójecМы приглашаем - мы начинаем интимную инвестиц…
$142,073
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Новый дом и ключПредлагаемый здесь дом представляет собой полуотдельное здание. Построен по …
$523,547
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO…
$457,178
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Дуплекс 4 комнаты в Янки, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Янки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Przytulne Janki II is the second stage of an intimate estate of semi-detached and semi-detac…
$246,453
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Дуплекс 4 комнаты в Wieruchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Wieruchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
House The house is four rooms. The downstairs is a living room with a bathroom and a gara…
$237,516
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Дуплекс 4 комнаты в Фаленты-Нове, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Фаленты-Нове, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
The house has four rooms. On the ground floor, more than 35m2 living room is designed with a…
$209,910
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Дом: один из 12 домов в Варшаве. Каждый дом имеет пять комнат на 3 этажах.Стадия III – идеал…
$316,387
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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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