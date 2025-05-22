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  4. Квартира в новостройке NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters

Квартира в новостройке NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters

Лефка, Северный Кипр
от
$509,213
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27034
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Город
    Лефка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в 400 метрах от моря в Каршияке, Северный Кипр. Комплекс состоит из 12 частных вилл с индивидуальными бассейнами, просторными садами и современными климатическими системами. Проект сочетает средиземноморский шарм с комфортом современной жизни.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение: всего 400 метров до моря

  • 12 частных вилл с бассейнами, садами и зонами барбекю

  • Тропический и ботанический ландшафтный дизайн

  • Отделка высокого класса, центральные VRF и VRV системы

  • Частная парковка, мини-кухня и открытые жилые пространства

Доступные типы вилл:
Все виллы имеют просторную планировку, частные территории и высококачественную отделку.

  • Вилла 3+1 дуплекс с частным бассейном

  • Вилла 4+1 дуплекс с частным бассейном

Преимущества расположения:
Комплекс расположен в спокойной деревне Каршияка, недалеко от пляжей и в удобной доступности до Кирении.

  • 400 м до пляжа

  • 10 минут до прибрежной прогулочной зоны Лапты

  • 25 минут до центра Кирении

  • Рядом с магазинами, кафе и пешими тропами

Инфраструктура:
Проект ориентирован на комфорт, приватность и жизнь на открытом воздухе:

  • Частные бассейны в каждой вилле

  • Зона барбекю и мини-кухня на свежем воздухе

  • Центральные VRF/VRV климатические системы

  • Озеленение с тропическими и ботаническими растениями

  • Частная парковка и пешеходные дорожки

  • Огороженная территория и низкая плотность застройки

Условия оплаты:
35% предоплата, оставшиеся 65% — гибкие рассрочки до передачи ключей в сентябре 2026 года. Возможны ежемесячные, двухмесячные или квартальные платежи.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 185.0 – 245.0
Цена за м², USD 2,331 – 2,753
Цена квартиры, USD 509,213 – 571,144

Местонахождение на карте

Лефка, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters
Лефка, Северный Кипр
от
$509,213
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Panah Construction
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Застройщик
Panah Construction
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