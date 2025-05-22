Квартира в новостройке NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters

О проекте:

Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в 400 метрах от моря в Каршияке, Северный Кипр. Комплекс состоит из 12 частных вилл с индивидуальными бассейнами, просторными садами и современными климатическими системами. Проект сочетает средиземноморский шарм с комфортом современной жизни.

Ключевые особенности:

Престижное расположение: всего 400 метров до моря

12 частных вилл с бассейнами, садами и зонами барбекю

Тропический и ботанический ландшафтный дизайн

Отделка высокого класса, центральные VRF и VRV системы

Частная парковка, мини-кухня и открытые жилые пространства

Доступные типы вилл:

Все виллы имеют просторную планировку, частные территории и высококачественную отделку.

Вилла 3+1 дуплекс с частным бассейном

Вилла 4+1 дуплекс с частным бассейном

Преимущества расположения:

Комплекс расположен в спокойной деревне Каршияка, недалеко от пляжей и в удобной доступности до Кирении.

400 м до пляжа

10 минут до прибрежной прогулочной зоны Лапты

25 минут до центра Кирении

Рядом с магазинами, кафе и пешими тропами

Инфраструктура:

Проект ориентирован на комфорт, приватность и жизнь на открытом воздухе:

Частные бассейны в каждой вилле

Зона барбекю и мини-кухня на свежем воздухе

Центральные VRF/VRV климатические системы

Озеленение с тропическими и ботаническими растениями

Частная парковка и пешеходные дорожки

Огороженная территория и низкая плотность застройки

Условия оплаты:

35% предоплата, оставшиеся 65% — гибкие рассрочки до передачи ключей в сентябре 2026 года. Возможны ежемесячные, двухмесячные или квартальные платежи.

О нас:

DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.