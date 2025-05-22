Квартира в новостройке NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters

О проекте:
Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в 400 метрах от моря в Каршияке, Северный Кипр. Комплекс состоит из 12 частных вилл с индивидуальными бассейнами, просторными садами и современными климатическими системами. Проект сочетает средиземноморский шарм с комфортом современной жизни.
Ключевые особенности:
Престижное расположение: всего 400 метров до моря
12 частных вилл с бассейнами, садами и зонами барбекю
Тропический и ботанический ландшафтный дизайн
Отделка высокого класса, центральные VRF и VRV системы
Частная парковка, мини-кухня и открытые жилые пространства
Доступные типы вилл:
Все виллы имеют просторную планировку, частные территории и высококачественную отделку.
Вилла 3+1 дуплекс с частным бассейном
Вилла 4+1 дуплекс с частным бассейном
Преимущества расположения:
Комплекс расположен в спокойной деревне Каршияка, недалеко от пляжей и в удобной доступности до Кирении.
400 м до пляжа
10 минут до прибрежной прогулочной зоны Лапты
25 минут до центра Кирении
Рядом с магазинами, кафе и пешими тропами
Инфраструктура:
Проект ориентирован на комфорт, приватность и жизнь на открытом воздухе:
Частные бассейны в каждой вилле
Зона барбекю и мини-кухня на свежем воздухе
Центральные VRF/VRV климатические системы
Озеленение с тропическими и ботаническими растениями
Частная парковка и пешеходные дорожки
Огороженная территория и низкая плотность застройки
Условия оплаты:
35% предоплата, оставшиеся 65% — гибкие рассрочки до передачи ключей в сентябре 2026 года. Возможны ежемесячные, двухмесячные или квартальные платежи.
О нас:
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