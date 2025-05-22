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Квартира в новостройке NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli

Калограя, Северный Кипр
от
$161,842
;
6
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27011
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Калограя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
C’est La Vie — бутик-курорт на первой береговой линии в Бахчели, Северный Кипр, созданный для отдыха, оздоровления и наслаждения панорамными видами на Средиземное море. Террасная архитектура комплекса обеспечивает захватывающие морские пейзажи из каждого дома и акцент на жизни на свежем воздухе.

Ключевые особенности:

  • Расположение на первой линии моря в Бахчели

  • Оздоровительный подход: спа, хамам, йога

  • Террасный дизайн обеспечивает беспрепятственный вид на море

  • Бунгало, дуплексы-пентхаусы и квартиры с садом

Доступные типы квартир:

  • Студии с садом

  • Апартаменты с 1 спальней и садом

  • Двухуровневые пентхаусы с 1 спальней

  • Бунгало с 3 спальнями

Преимущества локации:

  • Первая линия моря, потрясающие виды

  • Тихое и живописное место, идеальное для отдыха и восстановления

  • 15–20 мин до Эсентепе и Кирении

  • 40 мин до международного аэропорта Эрджан

Удобства:

  • Ресторан и бар на берегу

  • Общий бассейн и джакузи

  • Спа, сауна, паровая

  • Йога-зона и фитнес-центр

  • Детская площадка

  • Озеленённые сады и прогулочные зоны

Варианты оплаты:
Гибкий план: 50% первоначальный взнос + рассрочка на 12 месяцев без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.0 – 93.0
Цена за м², USD 2,486 – 3,853
Цена квартиры, USD 161,842 – 231,203
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 285.0
Цена за м², USD 3,054
Цена квартиры, USD 870,412

Местонахождение на карте

Калограя, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli
Калограя, Северный Кипр
от
$161,842
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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