Квартира в новостройке NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli

О проекте:

C’est La Vie — бутик-курорт на первой береговой линии в Бахчели, Северный Кипр, созданный для отдыха, оздоровления и наслаждения панорамными видами на Средиземное море. Террасная архитектура комплекса обеспечивает захватывающие морские пейзажи из каждого дома и акцент на жизни на свежем воздухе.

Ключевые особенности:

Расположение на первой линии моря в Бахчели

Оздоровительный подход: спа, хамам, йога

Террасный дизайн обеспечивает беспрепятственный вид на море

Бунгало, дуплексы-пентхаусы и квартиры с садом

Доступные типы квартир:

Студии с садом

Апартаменты с 1 спальней и садом

Двухуровневые пентхаусы с 1 спальней

Бунгало с 3 спальнями

Преимущества локации:

Первая линия моря, потрясающие виды

Тихое и живописное место, идеальное для отдыха и восстановления

15–20 мин до Эсентепе и Кирении

40 мин до международного аэропорта Эрджан

Удобства:

Ресторан и бар на берегу

Общий бассейн и джакузи

Спа, сауна, паровая

Йога-зона и фитнес-центр

Детская площадка

Озеленённые сады и прогулочные зоны

Варианты оплаты:

Гибкий план: 50% первоначальный взнос + рассрочка на 12 месяцев без процентов.

О нас:

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