Квартира в новостройке NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli

О проекте:
C’est La Vie — бутик-курорт на первой береговой линии в Бахчели, Северный Кипр, созданный для отдыха, оздоровления и наслаждения панорамными видами на Средиземное море. Террасная архитектура комплекса обеспечивает захватывающие морские пейзажи из каждого дома и акцент на жизни на свежем воздухе.
Ключевые особенности:
Расположение на первой линии моря в Бахчели
Оздоровительный подход: спа, хамам, йога
Террасный дизайн обеспечивает беспрепятственный вид на море
Бунгало, дуплексы-пентхаусы и квартиры с садом
Доступные типы квартир:
Студии с садом
Апартаменты с 1 спальней и садом
Двухуровневые пентхаусы с 1 спальней
Бунгало с 3 спальнями
Преимущества локации:
Первая линия моря, потрясающие виды
Тихое и живописное место, идеальное для отдыха и восстановления
15–20 мин до Эсентепе и Кирении
40 мин до международного аэропорта Эрджан
Удобства:
Ресторан и бар на берегу
Общий бассейн и джакузи
Спа, сауна, паровая
Йога-зона и фитнес-центр
Детская площадка
Озеленённые сады и прогулочные зоны
Варианты оплаты:
Гибкий план: 50% первоначальный взнос + рассрочка на 12 месяцев без процентов.
О нас:
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