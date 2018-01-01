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Villa Vega

Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€573,960
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Villa Vega
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€573,960
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID: CP-712 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Пентхаус Дуплекс - 105 м2 - 118 м2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН САД САУНА ФИТНЕС Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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