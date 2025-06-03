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Квартиры с террасой в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
45
Girne Belediyesi
301
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
120
Catalkoy Esentepe Belediyesi
109
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62 объекта найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$216,354
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр Предлагают…
$291,175
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$76,848
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$117,858
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$150,329
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$79,374
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
$103,567
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$102,104
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Квартира 1 спальня в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$60,011
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Квартира 2 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 715 м²
$90,198
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Квартира 3 спальни в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
$69,151
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$84,064
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$114,190
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$74,563
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 65 м²
$78,051
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$107,636
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Квартира 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
$119,662
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Квартира 2 спальни в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$96,090
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Квартира 2 спальни в Тримити, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$60,072
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$141,911
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$168,369
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$86,469
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Типы недвижимости в Кирениях

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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