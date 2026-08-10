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Квартиры и апартаменты с бассейном в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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94 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартаменты с 1 спальней на продажу в Sun Valley – Cove Garden, Эсентепе, Северный Кипр Отк…
$146,578
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Пентхаус 1+1 у моря в бутик-комплексе Эсентепе Этот современный пентхаус с одной спальней ра…
$113,265
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира 2+1 в Бахчели недорого привлечет Ваше внимание! Вашему вниманию предлагаются эксклю…
$166,433
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Готовая квартира в стиле Лофт (двухуровневая). Идеальный вариант как для постоянного прожива…
$297,181
НДС
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
🌊 Апартаменты 2+1 на берегу моря в комплексе Sun Valley Cove Garden Локация Апартаменты расп…
$213,072
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Застекленный лофт-пентхаус с мебелью в Blueberry Эсентепе Продаётся стильная и уютная квар…
$179,892
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Недвижимость Северного Кипра: Лофт 1+1 с панорамным видом на море в Sea Magic Park Недвижимо…
$173,229
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Студия рядом с морем со всей инфраструктурой привлечет Ваше внимание! Откройте для себя идеа…
$118,595
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Студия в Casa Del Mare у моря привлечет Ваше внимание!  Продается стильная студия площадью 4…
$109,267
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 88 м²
Купить Апартаменты у моря в комплексе Caesar Cliff - это то, что вам нужно! Жилой комплек…
$322,472
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира на берегу моря в престижном комплексе Palm Bay View привлечет Ваше внимание! Открой…
$286,494
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся 1+1 Duplex Penthouse в нов…
$209,126
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Светлый пентхаус 2+1 с террасой и джакузи в Mykonos Homes 🌊✨ Продаётся стильная и полност…
$379,771
НДС
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Квартира 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивное предложение от застройщика! Готовая недвижимость премиум-класса на ЛУЧШИХ усло…
$314,436
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Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
Готовая к заселению квартира 2+1. Алсанджак. Рассрочка платежа!  Квартира с двумя спальня…
$192,228
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
++LA CASALIA - GRAND STUDIOS (1+0)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепо…
$219,663
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся студия Garden в новом прем…
$154,146
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Купить недвижимость на Северном Кипре - это то, что вам нужно! Откройте для себя уникальный …
$251,848
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Пентхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 2
Панорамный вид на море и горы. Абсолютная приватность. Высокий уровень исполнения. 🌊⛰️ Ре…
$546,337
НДС
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Квартира 3 комнаты в Термея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Термея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Элегантные апартаменты в Life Village, Doğanköy Представляем утончённую 2-спальную квартиру …
$173,229
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Студия в Pearl Island привлечёт Ваше внимание! Добро пожаловать в новый комплекс. Здесь при …
$113,265
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Роскошные апартаменты у моря 1+1 площадью 63 кв.м. на 1 этаже готового комплекса в регионе К…
$256,166
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Апартаменты 2+1 на самом красивом побережье Кипра — ваша личная гавань у моря! Представьте с…
$249,183
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Casa del Mare Esentepe — квартира в новом проекте у моря | недвижимость Северного Кипра Недв…
$266,373
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
‼️эксклюзивный‼️__1+1 в комплексе «Оливковая роща».57,5 м2 в общей сложности, терраса 13 м2Н…
$132,639
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Palm Bay View — полностью обновлённые апартаменты 2+1 с приватной террасой на крыше и панора…
$219,867
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Уютная квартира с двумя спальнями в Sea Magic - место для комфортного проживания и аренды! П…
$199,880
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Элитный Пентхаус 2+1 у моря — на 25% дешевле цены застройщика! Откройте для себя исключитель…
$318,475
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
🌊 Квартира-лофт 1+1 с видом на море и собственной террасой на крыше — Caesar Cliff, Эсентепе…
$173,229
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Апартаменты 1+1 в прекрасном комплексе Cove Garden привлекут Ваше внимание! Итак, мы предлаг…
$205,210
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Типы недвижимости в Кирении

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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