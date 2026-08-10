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Квартиры и апартаменты в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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608 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Новые квартиры с видом на море рядом с берегом в Гирне, Алсанджак Гирне — это один из самых …
$265,020
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартаменты с 1 спальней на продажу в Sun Valley – Cove Garden, Эсентепе, Северный Кипр Отк…
$146,578
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Гирне в комплексе с частным пляжем Эсентепе – красивый район, расположенный в рег…
$541,058
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море и горы в Гирне, Северный Кипр Эти квартиры расположены в жилом комп…
$425,316
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Комфортабельные квартиры с высоким потенциалом арендного дохода в Каршияке, Гирне Этот уника…
$364,174
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Квартиры расположены…
$442,284
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Квартиры со стильным дизайном в комплексе в Каршияке Каршияка — регион на западе Северного К…
$504,543
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Квартира в Karavas, Северный Кипр
Квартира
Karavas, Северный Кипр
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Номер в базе: 12791025
$168,232
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Пентхаус 1+1 у моря в бутик-комплексе Эсентепе Этот современный пентхаус с одной спальней ра…
$113,265
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Квартира 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры с панорамным видом в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Кипр — это остров в Средизе…
$154,134
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Квартиры в паре шагов от моря в проекте с общим бассейном в Бахчели, Эсентепе Кипр – третий …
$186,768
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном и видом на море и горы в Гирне Гирне, располо…
$173,143
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Готовое бунгало 1+1 в стиле лофт, в районе Кирения, Лапта.   Жилье полностью меблиров…
$92,580
НДС
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира 2+1 в Бахчели недорого привлечет Ваше внимание! Вашему вниманию предлагаются эксклю…
$166,433
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры …
$158,965
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Гирне Квартиры находятся в привилегир…
$680,787
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Алсанджаке, Северный Кипр Алсанджак, расп…
$249,642
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Готовая квартира в стиле Лофт (двухуровневая). Идеальный вариант как для постоянного прожива…
$297,181
НДС
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Квартира в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Этаж 1
Вилла 4+1 в Чаталкое — Кочан! Простор, комфорт и полная автономность • Участок с Кочаном — …
$706,575
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на Средиземное море в Гирне, Эсентепе Эсентепе — уютный уголок Средиземномо…
$324,265
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
🌊 Апартаменты 2+1 на берегу моря в комплексе Sun Valley Cove Garden Локация Апартаменты расп…
$213,072
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А6 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Меблированные квартиры с панорамным видом на море в Бахчели, Гирне Остров Кипр обещает своим…
$194,094
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море в комплексе возле пляжа в Бахчели, Гирне Северный Кипр, входящий в …
$412,730
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Квартира-лофт для уникального образа жизни в комплексе Caesar Cliff в Гирне на Северном Кипр…
$226,347
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе рядом со всеми удобствами в Лапте Лапта – прибрежный городок на западе …
$321,387
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Меблированные квартиры в комплексе Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences в Га…
$172,934
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Квартира 6 комнат в Термея, Северный Кипр
Квартира 6 комнат
Термея, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Недвижимость Северного Кипра в Кирении — идеальный выбор для жизни, инвестиций и покупки про…
$293,157
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Застекленный лофт-пентхаус с мебелью в Blueberry Эсентепе Продаётся стильная и уютная квар…
$179,892
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе. Жил…
$171,089
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Типы недвижимости в Кирении

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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