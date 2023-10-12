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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Квартиры
Квартиры в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
211
Agios Epiktitos
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Квартира
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318 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
93 м²
2/14
Sky Sakarya – это новый жилой комплекс в элитном районе Сакарья, в центре Фамагусты. Прое…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
170 м²
20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€503,421
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
99 м²
20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,021
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,640
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
1/2
For Sale: Stunning 2+1 Apartment in an Elite Complex on the First Sea Line, Below Market Val…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
37 м²
6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,131
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
59 м²
2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,481
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
30 м²
3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,356
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
28 м²
10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,446
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€383,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
229 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€479,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
217 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
90 м²
1/2
Инвестиционные квартиры в природной зоне Гирне, Северный Кипр Эти квартиры в стиле винодельн…
€319,000
Рекомендовать
Квартира
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Это роскошный комплекс в Кирении, Северный Кипр, расположенный в одном из самых превосходных…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
70 м²
Квартиры в Мерсине, район Арпачбахшиш Цена от 75 000 евро Срок сдачи: март 2024 3 …
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
Квартиры в Мерсине, район Томюк Цена: от 83 000евро Срок сдачи: июнь 2022- май 2024 …
€83,000
Рекомендовать
Квартира
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
60 м²
Квартиры в Мерсине, район Тедже Цена: от 73 000 евро Первоначальный взнос: 50%, далее …
€73,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
Бренд New Flat и Villa Project в Алсанчаке Этот проект, который предлагает аутентичную роско…
€387,972
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
1/3
Стильные Недорогие Квартиры с Бассейном и Охраной в Гирне, Северный Кипр Недорогие квартиры …
€116,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
42 м²
Жилой комплекс строится на территории площадью 26 260 кв.м. и будет состоять из апартаментов…
€167,807
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Элитные 3-комнатные двухэтажные апартаменты 80 м² с частным бассейном в 100 метрах от моря. …
€517,283
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
148 м²
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными рощ…
€480,216
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
115 м²
4-комнатный двухуровневый пентхаус 115 м² в престижном комплексе в 200 метрах от пляжа. Этот…
€458,442
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Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
125 м²
Трехкомнатная квартира 125 м² с большой террасой на крыше 45 м² находится в новом жилом комп…
€453,798
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
100 м²
Создайте свой идеальный образ жизни у моря! Этот новый и прекрасный комплекс идеально сочета…
€453,740
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
117 м²
Прекрасный проект Cruise Kyrenia, в котором есть бассейн в каждой квартире, продолжает очаро…
€446,744
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
135 м²
Трехкомнатная квартира 135 м² (Пентхаус) с двумя большими балконами в элитном комплексе в це…
€444,981
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
118 м²
Мы представляем Вам новый строящийся комплекс в одном из самом уютном, красивом районе Север…
€423,232
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Квартира 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
230 м²
5-комнатная просторная квартира 230 м² с балконами 30 м², с кладовой 15 м² и частным бассейн…
€423,232
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