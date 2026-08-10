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Многоуровневые квартиры в Кирении, Северный Кипр

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Агиос Амвросиос
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Готовая квартира в стиле Лофт (двухуровневая). Идеальный вариант как для постоянного прожива…
$297,181
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Лофт 1+1 с террасой на крыше в Эсентепе О квартире Формат: лофт 1+1 Общая площадь…
$189,745
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Уютный дуплекс 2+1 с прямым видом на море в Caesar Cliff, Эсентепе 🌊✨ Продаётся стильный …
$276,769
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается 1+1 апартаменты на 1 этаже в комплексе Caesar Cliff, Эсентепе. Общая площадь кв…
$126,721
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
В продаже готовые апартаменты-лофт с панорамными окнами из которых открывается незакрываемый…
$196,188
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Land of Dreams Gallery
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Новый проект в регионе Гирне Эсентепе!!! В нашем проекте, расположенном в регионе Гирне Эсен…
$170,847
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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