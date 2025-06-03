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Квартиры с садом в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
45
Girne Belediyesi
301
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
120
Catalkoy Esentepe Belediyesi
109
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58 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$72,038
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Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$230,289
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$91,280
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр Предлагают…
$291,175
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 57 м²
Комплекс расположен в завидном прибрежном месте, во все более популярном районе Татлысу.Прое…
$222,152
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
$156,222
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса на особенном участке земли, расположенном на …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$79,374
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 3 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$105,712
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$54,119
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 115 м²
$72,098
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$100,420
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$155,140
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$98,616
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 65 м²
$78,051
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$102,104
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$95,008
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
$66,145
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Квартира 1 спальня в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$72,158
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$107,636
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Квартира 2 спальни в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$96,090
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Квартира 2 комнаты в Мпогази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Мпогази, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
$87,191
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Типы недвижимости в Кирениях

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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