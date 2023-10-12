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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Квартиры
Квартиры с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
211
Agios Epiktitos
15
Квартира
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179 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
170 м²
20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€503,421
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
99 м²
20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,021
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,640
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
1/2
For Sale: Stunning 2+1 Apartment in an Elite Complex on the First Sea Line, Below Market Val…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
37 м²
6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,131
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
59 м²
2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,481
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
30 м²
3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,356
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
28 м²
10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,446
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€383,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
229 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€479,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
217 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
1/3
Стильные Недорогие Квартиры с Бассейном и Охраной в Гирне, Северный Кипр Недорогие квартиры …
€116,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
77 м²
5
Комплекс состоит из 54 апартаментов и включает 27 двухуровневых квартир с двумя спальнями и …
€139,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
1/2
Совершенно новая квартира со спектральным видом на море Расположен в полностью законченном…
€334,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€270,589
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
142 м²
1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ CASA DEL MARE КВАРТИРА-ЛОФТ С 2 СПАЛЬНЯМИ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 год (+…
€310,293
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
€230,885
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
150 м²
10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
80 м²
1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€251,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
85 м²
1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€166,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
164 м²
12/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€417,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
47 м²
1/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€174,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
134 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
92 м²
2/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€263,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
113 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000
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