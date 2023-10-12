Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
211
Agios Epiktitos
15
Квартира В архив
Очистить
179 объектов найдено
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€503,421
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,021
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,640
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
For Sale: Stunning 2+1 Apartment in an Elite Complex on the First Sea Line, Below Market Val…
€370,000
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,131
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,481
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,356
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,446
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€383,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€479,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Стильные Недорогие Квартиры с Бассейном и Охраной в Гирне, Северный Кипр Недорогие квартиры …
€116,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5
Комплекс состоит из 54 апартаментов и включает 27 двухуровневых квартир с двумя спальнями и …
€139,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Совершенно новая квартира со спектральным видом на море  Расположен в полностью законченном…
€334,200
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€270,589
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ CASA DEL MARE КВАРТИРА-ЛОФТ С 2 СПАЛЬНЯМИ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 год (+…
€310,293
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ  СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
€230,885
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€251,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€166,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 12/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€417,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€249,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€174,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€263,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000

Типы недвижимости в Кирения

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти