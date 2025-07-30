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Квартиры возле озера в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
45
Girne Belediyesi
319
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
121
Catalkoy Esentepe Belediyesi
112
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 299 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$2,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$353,262
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Студия 1 комната в Карми, Северный Кипр
Студия 1 комната
Карми, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$181,085
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Типы недвижимости в Кирениях

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