Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
45
Girne Belediyesi
301
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
120
Catalkoy Esentepe Belediyesi
109
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Кирениях

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти