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Студии в Кирении, Северный Кипр

;
Кирения
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Агиос Амвросиос
8
Студия Удалить
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15 объектов найдено
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры …
$158,965
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся студия Garden в новом прем…
$154,146
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff. Комплекс расп…
$149,535
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира-студия 35 м² + 8 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комплекс б…
$198,690
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
$80,656
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Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря. Район: Газиверан Площад…
$92,359
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$101,815
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/9
Студия в центре Кирении с видом на море и двумя бассейнами Откройте для себя идеальное со…
$168,281
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Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
🏡 Продаётся студия в премиальном комплексе Loft Blueberry | Эсентепе, Северный Кипр 🏡 🌊 Ж…
$104,881
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Комплекс CAESAR CLIFFF (Кристалл) расположен в поселке Эсентепе, район Кирении. Климат ти…
$142,053
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Студия в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
The complex consist of 156 studio apartments: ground floor studio apartments have 35m2 gross…
$112,415
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Студия 42 м² в элитном комплексе в 100 метрах от собственного пляжа. Комплекс расположен в о…
$124,812
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Стоимость со скидкой 159 800 $ Cтоимость аналогичной студии у застройщика 181 950 £ (2…
$159,800
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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