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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
211
Agios Epiktitos
15
Квартира
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148 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€383,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
229 м²
1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€479,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
217 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
90 м²
1/2
Инвестиционные квартиры в природной зоне Гирне, Северный Кипр Эти квартиры в стиле винодельн…
€319,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
1/3
Стильные Недорогие Квартиры с Бассейном и Охраной в Гирне, Северный Кипр Недорогие квартиры …
€116,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€270,589
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
142 м²
1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ CASA DEL MARE КВАРТИРА-ЛОФТ С 2 СПАЛЬНЯМИ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 год (+…
€310,293
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
€230,885
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
150 м²
10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
80 м²
1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€251,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
85 м²
1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€166,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
109 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
69 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
38 м²
7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
75 м²
7/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
91 м²
1/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€197,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
81 м²
3/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€186,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
162 м²
3/3
Квартиры Современного Дизайна в Роскошном Проекте в Кирении Северный Кипр Роскошные квартиры…
€307,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
94 м²
4/9
Недвижимость с Современным Дизайном в Комплексе с Видом на Горы и Море в Гирне на Северном К…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
73 м²
2/9
Недвижимость с Современным Дизайном в Комплексе с Видом на Горы и Море в Гирне на Северном К…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
47 м²
4/9
Недвижимость с Современным Дизайном в Комплексе с Видом на Горы и Море в Гирне на Северном К…
€151,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
155 м²
8/8
Современные Квартиры в Роскошном Проекте в Гирне, Северный Кипр Гирне (Кирения), знаменитый …
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
172 м²
5/8
Современные Квартиры в Роскошном Проекте в Гирне, Северный Кипр Гирне (Кирения), знаменитый …
€684,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
280 м²
8/10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€2,32 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
5 м²
10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€504,000
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