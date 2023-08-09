Где можно получить паспорт за инвестиции в недвижимость, и что даёт гражданство каждой из стран
Гражданство любой страны можно получить на основаниях, которые прописаны в соответствующем законе того или иного государства. К примеру, можно получить , , заключив брак с гражданином, или внеся особый вклад в развитие страны. А в некоторых странах гражданство можно получить через инвестиции. Сегодня мы расскажем, в каких местах это можно сделать, инвестируя именно в недвижимость. Спойлер: рекордсмены в этом деле — именно карибские страны (6 из 8 стран).
Также подчеркнём, что в нашем материале не указаны многие страны, которые также предлагают инвестиционные программы (к примеру, Греция, Кипр). Дело в том, что в них речь идёт о получении ВНЖ/ПМЖ, но не о гражданстве. Мы же в данном случае сосредоточимся именно на последнем.
Важно учитывать, что некоторые государства приостановили или ограничили приём заявок для россиян, украинцев и белорусов. Таковые мы будем помечать с помощью символа «*».
Антигуа и Барбуда *
Антигуа и Барбуда — государство, расположенное в восточной части Подветренных островов, между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна состоит из двух основных островов — Антигуа и Барбуда, а также нескольких более мелких островов и островков. Столицей страны является город Сент-Джонс. Важнейшие секторы экономики — туризм и сельское хозяйство.
Об инвестиционной программе
Три сценария, по которым можно инвестировать в недвижимость Антигуа и Барбуда с целью получения гражданства:
- Индивидуальные инвестиции от $200,000.
Это самый доступный вариант, с помощью которого вы получаете объект в индивидуальное владение.
- Индивидуальные инвестиции от $400,000.
- Совместная покупка от $400,000.
В качестве альтернативы, вы можете разделить сумму вложений с другим заявителем, совместно купив недвижимость на сумму не менее $400,000 (с каждого — как минимум по $200,000). Право собственности также будет принадлежать вам обоим.
Паспорт государства также получает вся семья инвестора: родители старше 55 лет, дети до 30 лет, дедушки и бабушки, братья и сестры. Проживать в стране при этом необязательно.
Плата за обработку заявлений зависит от размера вашей семьи. Для одного заявителя или семьи из четырёх или менее человек, плата составляет $30,000. Для семей из пяти и более человек — $15,000 за каждого дополнительного иждивенца.
Важное условие: недвижимость не может быть перепродана в течение 5 лет после покупки, за исключением приобретения альтернативной, официально утвержденной недвижимости на Антигуа и Барбуде.
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Основные бонусы, которые даёт гражданство Антигуа и Барбуды
- Безвизовый въезд в более чем 150 стран, включая Великобританию, страны Евросоюза, Сингапур и Гонконг.
- Антигуа и Барбуда разрешает своим гражданам иметь . Это означает, что вы можете быть одновременно гражданином Антигуа и Барбуды и другой страны.
- Налоговые льготы. Здесь нет ни подоходного налога, ни налога на прирост капитала, ни налога на наследство. Кроме того, действует низкая ставка корпоративного налога — 25%.
Вануату
Вануату — страна в Океании, которая расположена в Тихом океане и включает в себя около 80 островов. Пейзажи Вануату варьируются от изумрудных джунглей и вулканов до белоснежных пляжей и коралловых рифов. Столица Вануату — Порт-Вила.
О программе
Инвестирование в недвижимость — один из наиболее популярных и доступных вариантов получения гражданства Вануату. Минимальный порог вложений — $200,000.
Единоразовый сбор за обработку заявления составляет $15,000.
Не забывайте учесть дополнительные расходы, связанные с оформлением контрактов внутри страны и внешними затратами, такими как полеты и проживание.
Ожидание решения занимает примерно 3-6 месяцев.
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Основные бонусы, которые даёт паспорт Вануату
- Безвизовый въезд в 96 стран, включая Великобританию, Сингапур, Гонконг и Россию.
- В Вануату нет подоходного налога с физических лиц, налога на прирост капитала, налога на наследство, налога на дарение или налога на богатство.
- Ставка корпоративного налога в Вануату составляет всего 12,5%. Это гораздо ниже, чем ставки корпоративного налога в большинстве других стран.
- Возможность зарегистрировать международную коммерческую компанию (IBC) без уплаты налогов в течение 20 лет.
- Возможность обучения в британских университетах на льготных условиях.
Гренада *
Гренада ― островное государство в Карибском бассейне, которое раскинулось на 344 км². Столица Гренады ― город Сент-Джорджес. Средняя температура здесь круглый год +26 °C. Три кита, на которых держится экономика этой страны — сельское хозяйство, туризм и инвестиции от программы гражданства.
О программе
В августе 2013 года Гренада приняла Закон № 15: он позволял инвестировать в одобренные правительством проекты с фиксированными активами и подавать заявление на получение гражданства вместе с членами своей семьи.
В мае 2019 года Гренада приняла поправку к вышеупомянутому закону. Она позволяет нескольким инвесторам вкладывать средства в один одобренный правительством проект.
Инвестиция должна включать 220 тысяч долларов США, плюс госпошлину в размере $50,000. Через 5 лет недвижимость можно продать, вернув вложения.
Всего по одному заявлению получить гражданство Гренады могут 4 поколения (включая супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев).
Ожидание решения: 3-4 месяца.
Основные бонусы, которые даёт гражданство Гренады
, инвестор получит доступ ко всем правам коренных жителей Гренады, среди которых:
- Удобный налоговый режим для бизнеса. В Гренаде существуют щедрые пакеты стимулов, полное освобождение от импортных пошлин, налоговые и экспортные льготы. Здесь вы будете освобождены от следующих видов налогов: на прирост капитала, на чистые активы, на наследство, на дарение. Наконец, в Карибском бассейне действует беспошлинная торговля.
- Мобильность и свобода перемещений. С гражданством Гренады вы сможете без виз попасть в 144+ страны мира, включая Великобританию, страны Шенгена, Россию и Сингапур. Кстати, Гренада — одна из очень немногих стран, граждане которых могут путешествовать в Китайскую Народную Республику без предварительного получения визы. Также здесь признается двойное гражданство, вы сможете свободно сохранять свое первоначальное гражданство.
- Быстрый путь в США. Гренада — это единственная островная страна в Карибском бассейне, которая может претендовать на визу Е2 для проживания в Соединенных Штатах.
- Образование. С US E-2 визой ваши дети смогут бесплатно посещать K-12 общественные школы, а будучи студентом — обучаться на территории Штатов.
Доминика *
Доминика, островное государство в Карибском море, которое славится изумительной природной красотой и своим вулканическим происхождением. Остров относится к северной части архипелага Малых Антильских островов. Столица Доминики ― Розо.
О программе
Минимальный размер инвестиций в недвижимость Доминики должен составлять не менее $200,000. Плюс, объект должен быть одобрен правительством Содружества. Все перечислены здесь. Объект должен находиться у вас в собственности не менее трех лет.
Подав заявление на участие в программе, инвестор может рассчитывать на гражданство для себя, своих родителей, дедушек и бабушек, детей, не достигших 30-летнего возраста, а также для братьев и сестер.
После одобрения заявления, будут применяться следующие госпошлины: $25,000 для основного заявителя, $35,000 для основного заявителя и до трех иждивенцев, $50,000 — для основного заявителя и до пяти иждивенцев.
Кроме того, для участия в программе необходимо оплатить дополнительные сборы: плата за обработку заявления составляет $1000, а плата за проверку благонадежности будет варьироваться в зависимости от возраста и статуса заявителей — $7500 для основного заявителя, $4000 для супруга и $4000 для любых иждивенцев в возрасте 16 лет и старше.
Жить в Доминике необязательно, и все оформление осуществляется дистанционно. Время, необходимое для завершения процесса, составляет от 3 до 6 месяцев.
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Основные бонусы, которые даёт гражданство Доминики
- Возможность безвизовых поездок в 144 страны мира.
- Привлекательная налоговая политика: Доминика не облагает налогом иностранные доходы, прирост капитала, наследство, дивиденды, богатство или подарки.
- Гражданство передается по наследству новорождённым.
- Страна допускает двойное гражданство.
Сент-Китс и Невис *
Сент-Китс и Невис — это страна, которая представляет собой два небольших острова, расположенных в Карибском море. Они славятся своими прекрасными пляжами с белым песком и кристально чистой водой.
Об инвестиционной программе
Программа Сент-Китс и Невис является одной из самых старейших: в стране начали выдавать паспорта за инвестиции ещё в 1984 году.
При подаче заявки у заявителей есть возможность включить в нее своих детей в возрасте до 30 лет, а также родителей, достигших 55 лет, и даже братьев и сестер.
Есть 2 варианта инвестиций в недвижимость страны:
- Вложить $400,000, получив возможность продать недвижимость спустя 5 лет.
- Инвестировать $200,000, но при этом срок возврата средств составит уже 7 лет. И выбор объектов в этом случае значительно сужается.
Дополнительно потребуется оплатить проверку и внести безвозвратный взнос. Сумма зависит от родственных связей: взнос за ребенка составит $10,000, а за брата или сестру — $40,000.
Решение нужно будет ждать примерно 3-6 месяцев.
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Основные бонусы, которые даёт паспорт Сент-Китс и Невиса
- Безвизовые поездки в более чем 150 стран мира.
- Разрешено двойное гражданство.
- Не облагаются налогом доходы по всему миру.
- Гражданство является пожизненным и может передаваться по наследству следующим поколениям.
Сент-Лусия *
Сент-Люсия известна как тропический рай с белоснежными пляжами и теплым океаном. Символ страны — знаменитые горы Питона, которые являются вулканическими образованиями и признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Столица Сент-Люсии — Кастри.
О программе
Минимальный размер вложений в недвижимость — $200,000. Также будьте готовы к проверке вашей благонадёжности и к уплате безвозвратного административного сбора и сбора за обработку. Конечная сумма зависит от количества членов семьи, претендующих на участие. Например, стоимость проверки на благонадежность составляет $7500 для главного заявителя и $5000 за каждого дополнительного участника программы.
Кроме основного инвестора, на паспорт Сент-Люсии могут претендовать и члены его семьи — супруг/а, дети до 30 лет и родители старше 56 лет. Продать купленную недвижимость можно будет через 5 лет.
В рамках программы можно инвестировать в отели, элитную недвижимость и другие объекты туристической инфраструктуры, одобренные правительством.
Период рассмотрения заявления: 3-6 месяцев.
Основные бонусы, которые даёт гражданство Сент-Люсии
- Безвизовые поездки в 146 стран.
- Можно пользоваться услугами банков в странах ЕС и платить налоги по более низким ставкам.
- Отсутствие глобального налога на доходы, дивиденды, богатство и наследство.
- Льготы на обучение детей в британских университетах.
Египет
Сколько стоит гражданство в Египте? Если инвестировать в недвижимость — минимум $300,000 (ещё недавно минимальный порог составлял $500,000). Причём, сумму можно выплачивать в рассрочку в течение года. Переводы должны осуществляться в иностранной валюте, предпочтительно — в долларах США.
С целью можно покупать объекты, которые либо находятся в государственной собственности, либо принадлежат любой египетской компании / физлицу.
После выполнения необходимых условий и внесения инвестиций, паспорт предоставляется незамедлительно.
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Основные бонусы, которые даёт паспорт Египта
- Право въезжать в 72 страны (не считая зависимых и частично признанных территорий).
- Низкая стоимость жизни.
- Инвестор вправе беспрепятственно создавать частные компании или фонды в Египте.
- Возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами и получать бесплатное образование.
Турция
В рамках программы гражданство Турции могут получить не только основные заявители, но и их супруги, несовершеннолетние дети до 18 лет, а также родители.
Для участия в программе необходимо инвестировать от $400,000 в недвижимость. Через три года после вложения средств, инвестиции можно вернуть, сохраняя при этом полученное гражданство.
Получение турецкого гражданства расширяет возможности для безвизового въезда в такие азиатские страны, как Япония, Сингапур и Таиланд. А сотрудничество Турции с Соединенными Штатами дает уникальную возможность получить визу инвестора Е-2 на пять лет.
Процесс рассмотрения заявления занимает около 2-3 месяцев.
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Основные бонусы, которые даёт гражданство Турции
- Безвизовый въезд в 113 стран.
- Граждане Турции могут получить туристическую визу в США на целых 10 лет (категория В-1/В-2). Для этого необходимо пройти интервью в Генеральном консульстве США в Стамбуле или в американском представительстве за рубежом.
- Соглашение о торговле и мореплавании между Турцией и США позволяет турецким гражданам получить бизнес-визу Е-2 в Штатах, дающую право на бизнес и проживание там.
- Граждане Турции имеют преимущество — бесплатное обслуживание в государственных больницах и скидки на медицинские услуги в частных клиниках по медстраховке.
- Дети инвесторов могут бесплатно ходить в детские сады и обучаться в школах Турции.
Так где же дешевле всего получить гражданство за инвестиции в недвижимость? В первых шести перечисленных странах Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Вануату, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Гренада. Подороже паспорт стоит в Египте и Турции.