Где можно получить паспорт за инвестиции в недвижимость, и что даёт гражданство каждой из стран

Гражданство любой страны можно получить на основаниях, которые прописаны в соответствующем законе того или иного государства. К примеру, можно получить гражданство по праву рождения , путем натурализации , заключив брак с гражданином, или внеся особый вклад в развитие страны. А в некоторых странах гражданство можно получить через инвестиции. Сегодня мы расскажем, в каких местах это можно сделать, инвестируя именно в недвижимость. Спойлер: рекордсмены в этом деле — именно карибские страны (6 из 8 стран).

Также подчеркнём, что в нашем материале не указаны многие страны, которые также предлагают инвестиционные программы (к примеру, Греция, Кипр). Дело в том, что в них речь идёт о получении ВНЖ/ПМЖ, но не о гражданстве. Мы же в данном случае сосредоточимся именно на последнем.

Важно учитывать, что некоторые государства приостановили или ограничили приём заявок для россиян, украинцев и белорусов. Таковые мы будем помечать с помощью символа «*».

Антигуа и Барбуда *

Антигуа и Барбуда — государство, расположенное в восточной части Подветренных островов, между Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна состоит из двух основных островов — Антигуа и Барбуда, а также нескольких более мелких островов и островков. Столицей страны является город Сент-Джонс. Важнейшие секторы экономики — туризм и сельское хозяйство.

Об инвестиционной программе

Три сценария, по которым можно инвестировать в недвижимость Антигуа и Барбуда с целью получения гражданства:

Индивидуальные инвестиции от $200,000.

Это самый доступный вариант, с помощью которого вы получаете объект в индивидуальное владение.

Индивидуальные инвестиции от $400,000.

Совместная покупка от $400,000.

В качестве альтернативы, вы можете разделить сумму вложений с другим заявителем, совместно купив недвижимость на сумму не менее $400,000 (с каждого — как минимум по $200,000). Право собственности также будет принадлежать вам обоим.

Паспорт государства также получает вся семья инвестора: родители старше 55 лет, дети до 30 лет, дедушки и бабушки, братья и сестры. Проживать в стране при этом необязательно.

Плата за обработку заявлений зависит от размера вашей семьи. Для одного заявителя или семьи из четырёх или менее человек, плата составляет $30,000. Для семей из пяти и более человек — $15,000 за каждого дополнительного иждивенца.

Важное условие: недвижимость не может быть перепродана в течение 5 лет после покупки, за исключением приобретения альтернативной, официально утвержденной недвижимости на Антигуа и Барбуде.

Больше подробностей — cip.gov.ag .

Основные бонусы, которые даёт гражданство Антигуа и Барбуды

Безвизовый въезд в более чем 150 стран, включая Великобританию, страны Евросоюза, Сингапур и Гонконг.

Антигуа и Барбуда разрешает своим гражданам иметь двойное гражданство . Это означает, что вы можете быть одновременно гражданином Антигуа и Барбуды и другой страны.

. Это означает, что вы можете быть одновременно гражданином Антигуа и Барбуды и другой страны. Налоговые льготы. Здесь нет ни подоходного налога, ни налога на прирост капитала, ни налога на наследство. Кроме того, действует низкая ставка корпоративного налога — 25%.

Вануату

Вануату — страна в Океании, которая расположена в Тихом океане и включает в себя около 80 островов. Пейзажи Вануату варьируются от изумрудных джунглей и вулканов до белоснежных пляжей и коралловых рифов. Столица Вануату — Порт-Вила.

О программе

Инвестирование в недвижимость — один из наиболее популярных и доступных вариантов получения гражданства Вануату. Минимальный порог вложений — $200,000.

Единоразовый сбор за обработку заявления составляет $15,000.

Не забывайте учесть дополнительные расходы, связанные с оформлением контрактов внутри страны и внешними затратами, такими как полеты и проживание.

Ожидание решения занимает примерно 3-6 месяцев.

Больше подробностей — vancitizenship.gov.vu.

Основные бонусы, которые даёт паспорт Вануату

Безвизовый въезд в 96 стран, включая Великобританию, Сингапур, Гонконг и Россию.

В Вануату нет подоходного налога с физических лиц, налога на прирост капитала, налога на наследство, налога на дарение или налога на богатство.

Ставка корпоративного налога в Вануату составляет всего 12,5%. Это гораздо ниже, чем ставки корпоративного налога в большинстве других стран.

Возможность зарегистрировать международную коммерческую компанию (IBC) без уплаты налогов в течение 20 лет.

Возможность обучения в британских университетах на льготных условиях.

Гренада *

Гренада ― островное государство в Карибском бассейне, которое раскинулось на 344 км². Столица Гренады ― город Сент-Джорджес. Средняя температура здесь круглый год +26 °C. Три кита, на которых держится экономика этой страны — сельское хозяйство, туризм и инвестиции от программы гражданства.

О программе

В августе 2013 года Гренада приняла Закон № 15: он позволял инвестировать в одобренные правительством проекты с фиксированными активами и подавать заявление на получение гражданства вместе с членами своей семьи.

В мае 2019 года Гренада приняла поправку к вышеупомянутому закону. Она позволяет нескольким инвесторам вкладывать средства в один одобренный правительством проект.

Инвестиция должна включать 220 тысяч долларов США, плюс госпошлину в размере $50,000. Через 5 лет недвижимость можно продать, вернув вложения.

Всего по одному заявлению получить гражданство Гренады могут 4 поколения (включая супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев).

Ожидание решения: 3-4 месяца.

Основные бонусы, которые даёт гражданство Гренады

Получив гренадское гражданство , инвестор получит доступ ко всем правам коренных жителей Гренады, среди которых:

Удобный налоговый режим для бизнеса. В Гренаде существуют щедрые пакеты стимулов, полное освобождение от импортных пошлин, налоговые и экспортные льготы. Здесь вы будете освобождены от следующих видов налогов: на прирост капитала, на чистые активы, на наследство, на дарение. Наконец, в Карибском бассейне действует беспошлинная торговля.

Мобильность и свобода перемещений. С гражданством Гренады вы сможете без виз попасть в 144+ страны мира, включая Великобританию, страны Шенгена, Россию и Сингапур. Кстати, Гренада — одна из очень немногих стран, граждане которых могут путешествовать в Китайскую Народную Республику без предварительного получения визы. Также здесь признается двойное гражданство, вы сможете свободно сохранять свое первоначальное гражданство.

Быстрый путь в США. Гренада — это единственная островная страна в Карибском бассейне, которая может претендовать на визу Е2 для проживания в Соединенных Штатах.

Образование. С US E-2 визой ваши дети смогут бесплатно посещать K-12 общественные школы, а будучи студентом — обучаться на территории Штатов.

Доминика *

Доминика, островное государство в Карибском море, которое славится изумительной природной красотой и своим вулканическим происхождением. Остров относится к северной части архипелага Малых Антильских островов. Столица Доминики ― Розо.

О программе

Минимальный размер инвестиций в недвижимость Доминики должен составлять не менее $200,000. Плюс, объект должен быть одобрен правительством Содружества. Все одобренные проекты перечислены здесь. Объект должен находиться у вас в собственности не менее трех лет.

Подав заявление на участие в программе, инвестор может рассчитывать на гражданство для себя, своих родителей, дедушек и бабушек, детей, не достигших 30-летнего возраста, а также для братьев и сестер.

После одобрения заявления, будут применяться следующие госпошлины: $25,000 для основного заявителя, $35,000 для основного заявителя и до трех иждивенцев, $50,000 — для основного заявителя и до пяти иждивенцев.

Кроме того, для участия в программе необходимо оплатить дополнительные сборы: плата за обработку заявления составляет $1000, а плата за проверку благонадежности будет варьироваться в зависимости от возраста и статуса заявителей — $7500 для основного заявителя, $4000 для супруга и $4000 для любых иждивенцев в возрасте 16 лет и старше.

Жить в Доминике необязательно, и все оформление осуществляется дистанционно. Время, необходимое для завершения процесса, составляет от 3 до 6 месяцев.

Больше подробностей — cbiu.gov.dm .

Основные бонусы, которые даёт гражданство Доминики

Возможность безвизовых поездок в 144 страны мира.

Привлекательная налоговая политика: Доминика не облагает налогом иностранные доходы, прирост капитала, наследство, дивиденды, богатство или подарки.

Гражданство передается по наследству новорождённым.

Страна допускает двойное гражданство.

Сент-Китс и Невис *

Сент-Китс и Невис — это страна, которая представляет собой два небольших острова, расположенных в Карибском море. Они славятся своими прекрасными пляжами с белым песком и кристально чистой водой.

Об инвестиционной программе

Программа Сент-Китс и Невис является одной из самых старейших: в стране начали выдавать паспорта за инвестиции ещё в 1984 году.

При подаче заявки у заявителей есть возможность включить в нее своих детей в возрасте до 30 лет, а также родителей, достигших 55 лет, и даже братьев и сестер.

Есть 2 варианта инвестиций в недвижимость страны:

Вложить $400,000, получив возможность продать недвижимость спустя 5 лет.

Инвестировать $200,000, но при этом срок возврата средств составит уже 7 лет. И выбор объектов в этом случае значительно сужается.

Дополнительно потребуется оплатить проверку и внести безвозвратный взнос. Сумма зависит от родственных связей: взнос за ребенка составит $10,000, а за брата или сестру — $40,000.

Решение нужно будет ждать примерно 3-6 месяцев.

Больше подробностей — ciu.gov.kn .

Основные бонусы, которые даёт паспорт Сент-Китс и Невиса

Безвизовые поездки в более чем 150 стран мира.

Разрешено двойное гражданство.

Не облагаются налогом доходы по всему миру.

Гражданство является пожизненным и может передаваться по наследству следующим поколениям.

Сент-Лусия *

Сент-Люсия известна как тропический рай с белоснежными пляжами и теплым океаном. Символ страны — знаменитые горы Питона, которые являются вулканическими образованиями и признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Столица Сент-Люсии — Кастри.

О программе

Минимальный размер вложений в недвижимость — $200,000. Также будьте готовы к проверке вашей благонадёжности и к уплате безвозвратного административного сбора и сбора за обработку. Конечная сумма зависит от количества членов семьи, претендующих на участие. Например, стоимость проверки на благонадежность составляет $7500 для главного заявителя и $5000 за каждого дополнительного участника программы.

Кроме основного инвестора, на паспорт Сент-Люсии могут претендовать и члены его семьи — супруг/а, дети до 30 лет и родители старше 56 лет. Продать купленную недвижимость можно будет через 5 лет.

В рамках программы можно инвестировать в отели, элитную недвижимость и другие объекты туристической инфраструктуры, одобренные правительством.

Период рассмотрения заявления: 3-6 месяцев.

Основные бонусы, которые даёт гражданство Сент-Люсии

Безвизовые поездки в 146 стран.

Можно пользоваться услугами банков в странах ЕС и платить налоги по более низким ставкам.

Отсутствие глобального налога на доходы, дивиденды, богатство и наследство.

Льготы на обучение детей в британских университетах.

Египет

Сколько стоит гражданство в Египте? Если инвестировать в недвижимость — минимум $300,000 (ещё недавно минимальный порог составлял $500,000). Причём, сумму можно выплачивать в рассрочку в течение года. Переводы должны осуществляться в иностранной валюте, предпочтительно — в долларах США.

С целью получения египетского гражданства можно покупать объекты, которые либо находятся в государственной собственности, либо принадлежат любой египетской компании / физлицу.

После выполнения необходимых условий и внесения инвестиций, паспорт предоставляется незамедлительно.

Больше подробностей — investinegypt.gov.eg .

Основные бонусы, которые даёт паспорт Египта

Право въезжать в 72 страны (не считая зависимых и частично признанных территорий).

Низкая стоимость жизни.

Инвестор вправе беспрепятственно создавать частные компании или фонды в Египте.

Возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами и получать бесплатное образование.

Турция

В рамках программы гражданство Турции могут получить не только основные заявители, но и их супруги, несовершеннолетние дети до 18 лет, а также родители.

Для участия в программе необходимо инвестировать от $400,000 в недвижимость. Через три года после вложения средств, инвестиции можно вернуть, сохраняя при этом полученное гражданство.

Получение турецкого гражданства расширяет возможности для безвизового въезда в такие азиатские страны, как Япония, Сингапур и Таиланд. А сотрудничество Турции с Соединенными Штатами дает уникальную возможность получить визу инвестора Е-2 на пять лет.

Процесс рассмотрения заявления занимает около 2-3 месяцев.

Больше подробностей — invest.gov.tr .

Основные бонусы, которые даёт гражданство Турции

Безвизовый въезд в 113 стран.

Граждане Турции могут получить туристическую визу в США на целых 10 лет (категория В-1/В-2). Для этого необходимо пройти интервью в Генеральном консульстве США в Стамбуле или в американском представительстве за рубежом.

Соглашение о торговле и мореплавании между Турцией и США позволяет турецким гражданам получить бизнес-визу Е-2 в Штатах, дающую право на бизнес и проживание там.

Граждане Турции имеют преимущество — бесплатное обслуживание в государственных больницах и скидки на медицинские услуги в частных клиниках по медстраховке.

Дети инвесторов могут бесплатно ходить в детские сады и обучаться в школах Турции.

Так где же дешевле всего получить гражданство за инвестиции в недвижимость? В первых шести перечисленных странах Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Вануату, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Гренада. Подороже паспорт стоит в Египте и Турции.