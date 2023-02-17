Двойное гражданство и второе гражданство — это два разных понятия. Рассказываем, в чем ключевые различия, а также приводим примеры стран, где множественное гражданство в принципе запрещено.

Двойное и второе гражданство. Чем они отличаются?

Итак, человек, имеющий более одного паспорта, имеет дело с множественным гражданством: двойным или вторым.

Двойное гражданство возникает, когда между странами — вашей родной и той, паспорт которой вы хотите получить — заключено официальное соглашение о двойном гражданстве.

Это соглашение подразумевает, что и та, и другая страна будут взаимно признавать ваши права и обязанности, а также считать вас равнозначным членом общества. И что важно, с двойным гражданством человек платит налоги, получает пенсию, служит в армии не в двух государствах, а только в стране проживания.

Например, соглашение о двойном гражданстве есть у Франции и Канады; у Италии также есть подобные договоренности с Аргентиной, Португалией и Бразилией; и так далее. То есть, если гражданин Франции захочет получить гражданство Канады, речь будет идти именно о двойном гражданстве. Кстати, человека с двойным гражданством обычно называют бипатрид.

И да, по сути, вы можете иметь даже больше двух гражданств — если между целевыми для вас странами заключены официальные договоренности. Все это соответствует понятию двойного гражданства.

Если официального соглашения между странами нет, то речь будет всегда идти о втором гражданстве. Получается, что в этом случае каждое из государств будет считать вас исключительно своим гражданином и вообще может не знать о наличии у вас других паспортов. Все это означает, что вы окажетесь в положении «должен и там, и там»: платить налоги, служить в армии и т.п. Получать льготы, к слову, вы сможете тоже сразу в обеих странах.

Двойное гражданство

Почти половина стран в мире допускают двойное гражданство. Однако нужно всегда уточнять, есть ли соглашение между вашей родной страной и той, гражданство которой вы намерены получить. Это можно сделать, зайдя на официальный сайт правительства или посольства нужных вам государств.

На какие-то страны вовсе надеяться не стоит, так как они не допускают двойное гражданство. Вот их список.

Страны, которые НЕ допускают двойное гражданство

Австрия Индия Мавритания Нидерланды Словакия Азербайджан Индонезия Мадагаскар Норвегия Суринам Андорра Иран Малави Объединенные Арабские Эмираты Танзания Афганистан Казахстан Малайзия Оман Того Бахрейн Катар Мальдивы Палау Узбекистан Вануату Кирибати Маршалловы острова Руанда Украина Гайана Кувейт Микронезия Сан-Марино Черногория Гвинея Лаос Монако Сан-Томе и Принсипи Эритрея Грузия Лесото Монголия Саудовская Аравия Эстония Джибути Либерия Мозамбик Свазиленд Эфиопия Индия Ливия Мьянма Северная Корея Япония Китай Лихтенштейн Непал Сингапур

Помните, что существуют исключения. Например, в Нидерландах, где двойное гражданство запрещено, оно все же допускается при определенных условиях: если вы получили гражданство другой страны по рождению, или жили там в несовершеннолетнем возрасте, или если вы автоматически приобрели гражданство после замужества/женитьбы. Поэтому обязательно перепроверяйте все условия и исключения в каждом конкретном случае.

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Второе гражданство

Понять, какие страны допускают второе гражданство, можно методом исключения: а именно, выяснив, какие страны категорически против таких мер.

В каких странах запрещено второе гражданство?

Андорра Джибути Кувейт Мьянма Словакия Азербайджан Индия Кыргызстан Непал Соломоновы острова Багамские острова Индонезия Лаос ОАЭ Таджикистан Бахрейн Иран Макао Оман Таиланд Беларусь Йемен Малайзия Папуа-Новая Гвинея Тонга Ботсвана Казахстан Маршалловы острова Сан-Марино Туркменистан Бутан Катар Микронезия Саудовская Аравия Эфиопия Венесуэла Китай Мозамбик Свазиленд Узбекистан Вьетнам Конго Монако Северная Корея Украина Гаити Куба Монголия Сингапур Япония

То есть будучи гражданином перечисленных стран, иметь второй паспорт нельзя. Ну или вы можете приобрести второй паспорт, при этом утратив свое первое гражданство.

Похожая ситуация возникнет, если ваша родная страна разрешает иметь второе гражданство, а другое государство, к паспорту которой вы стремитесь, — нет. Тогда вам нужно будет выбирать: либо остаться при своем первом паспорте, либо отказаться от него и получить гражданство другой страны.

Как вообще получить гражданство другой страны?

Есть несколько способов:

Гражданство путем натурализации. В этом случае главное условие для получения паспорта — прожить определенное количество лет в стране (срок зависит от государства).

В этом случае главное условие для получения паспорта — прожить определенное количество лет в стране (срок зависит от государства). Гражданство по рождению , родству, или по происхождению. В ряде стран вы сможете получить гражданство, если у вас есть разного рода корни этой страны: если вы там родились, если ваши близкие родственники оттуда родом или там живут.

В ряде стран вы сможете получить гражданство, если у вас есть разного рода корни этой страны: если вы там родились, если ваши близкие родственники оттуда родом или там живут. Брак. Вы можете подать заявление на получение второго паспорта после заключения брака с гражданином страны.

Вы можете подать заявление на получение второго паспорта после заключения брака с гражданином страны. Гражданство путем инвестиций. Это сейчас тоже довольно популярный способ: инвестируете в недвижимость, бизнес или какой-то важный проект — получаете гражданство. Причем, зачастую подаваться можно вместе с семьей.